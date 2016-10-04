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nin hesabı tamam

12 milyon ye, için a göre 4 kademe belirlendi. Her kademe farklı tutarda ödeme alacak. 3 yıllık dönem için peşin olarak ödenecek promosyon 900 liraya kadar çıkabilecek

Emeklinin promosyon hesabı tamam
Emeklilere, dul ve yetimlerine promosyonu için geri sayım başladı. Çalışma Bakanlığı ile bankalar arasında yürütülen görüşmelerde, a göre ödenmesi konusunda anlaşıldı. Edinilen bilgiye göre; maaşa göre 4 kademe oluşturuldu. Bu kademeler de '500 liranın altında maaş alanlar', '500- bin lira arası maaş alanlar', 'bin-2 bin lira arası maaş alanlar' ve '2 bin lira üstü maaş alanlar' şeklinde oluştu. Her bir kademe için farklı tutar benimsendi. Yani ler için 4 ayrı promosyon tutarı olacak. Emekli, maaşının denk geldiği kademe için belirlenen promosyonu alacak.

TOPLU ÖDEME
Promosyonda kesin sonuç henüz belli olmasa da yıllık tutarın 150 ile 300 lira arasında olması, 3 yıllık promosyonun toplu ödenmesi bekleniyor. Bu durumda emeklilere 3 yıllık dönem için 450 ile 900 lira arasında promosyon verilecek. Tahminlere göre; maaşı 500 liranın altında olanlar 3 yıllık dönem için 450, 500-bin lira arası olanlar 600, bin-2 bin lira arası olanlar 750, 2 bin lira ve üstünde maaşı olanlar da 900 lira ödeme alacak. Ayrıca promosyon tutarında maaşın bankada tutulma süresinin de etkili olması bekleniyor. Bankadan parasının tamamını hemen çekmeyen emeklinin promosyonda avantajlı olması düşünülüyor.



MAAŞINA BAK PARANI ÖĞREN
Emekliler promosyonlarını maaşlarına göre hesaplayacak. Promosyon veren bankadan 3 yıl maaşını başka bankaya taşıyamayacak.
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