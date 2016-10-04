Emeklinin promosyon hesabı tamam

Emeklilere,dul ve yetimlerinebankapromosyonuiçin geri sayım başladı.Çalışma Bakanlığı ilebankalar arasında yürütülengörüşmelerde, maaşa görepromosyon ödenmesikonusunda anlaşıldı. Edinilenbilgiye göre; maaşa göre 4kademe oluşturuldu. Bukademeler de '500 liranınaltında maaş alanlar', '500-bin lira arası maaş alanlar','bin-2 bin lira arası maaşalanlar' ve '2 bin liraüstü maaş alanlar'şeklinde oluştu. Herbir kademe için farklıtutar benimsendi.Yani emekliler için4 ayrı promosyontutarı olacak.Emekli, maaşının denkgeldiği kademe içinbelirlenen promosyonualacak.
TOPLU ÖDEME
Promosyonda kesin sonuç henüz belli olmasa da yıllık tutarın 150 ile300 lira arasında olması, 3 yıllık promosyonun toplu ödenmesi bekleniyor. Bu durumda emeklilere 3 yıllık dönem için 450 ile 900lira arasında promosyon verilecek. Tahminlere göre; maaşı 500 liranın altında olanlar 3 yıllık dönem için 450, 500-bin lira arası olanlar 600, bin-2 bin lira arası olanlar 750, 2 bin lira ve üstünde maaşı olanlar da 900lira ödeme alacak. Ayrıca promosyon tutarında maaşın bankada tutulma süresinin de etkili olması bekleniyor. Bankadan parasının tamamını hemen çekmeyen emeklinin promosyonda avantajlı olması düşünülüyor.
MAAŞINA BAK PARANI ÖĞREN
Emekliler promosyonlarını maaşlarına göre hesaplayacak. Promosyon veren bankadan 3 yıl maaşını başka bankaya taşıyamayacak.
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