  1. Enflasyon beslenemedi
  2. İşveren servis koymak zorunda mı?

Biz de yedik

Rakipleriyle savaşan , reklam taktiklerine başvurdu. Yeni çıkan ’nin fiyatına rağmen beklentiyi karşılamaması üzerine, 8’in İsrail’de yapılmaya başlandığı haberi üretildi

Biz de yedik
Kısa bir süre önce iPhone 7'yi tanıtan 'li Apple'ın, iPhone 8'in çalışmalarına çoktan başladığı haberleri yayılmaya başladı. İnsanların mağazalar önünde metrelerce kuyruk oluşturarak, sipariş listelerine haftalarca önceden adını yazdırarak ulaşmaya çalıştığı 'nin yüksek fiyatına rağmen beklentileri karşılamaması ve eleştirilerin artması üzerine, iPhone 8 modelinin İsrail'de çalışmalarının yapıldığı haberleri gündeme geldi. Haberlerde, Türkiye'de satışına bile henüz başlanmayan iPhone 7'nin bir üst modelinin çalışmalarının merkez üssünün ise İsrail olduğu belirtildi. Buna göre, İsrail'in Herzliya şehrinde geliştirilen iPhone 8 için 800 kişi çalışıyor. Tel Aviv bölgesindeki merkez, Apple'ın 2012 ve 2013'te satın aldığı İsrail'deki firmalarını da içinde barındırıyor.

10'UNCU YILA ÖZEL
'ın iPhone'un 10'uncu yılını iPhone 8 ile kutlamayı planladığı; yeni modelin, tasarımıyla iPhone 4'e benzediği iddia edildi. Yeni iPhone'un radikal değişiklikler barındıracağı da söyleniyor. Daha iyi bir kamerayla donatılacak iPhone 8 için, Sharp'ın da çalışmalara başladığı öğrenildi. Apple'ın Sharp ile bir sonraki nesil iPhone için OLED ekranların anlaşmasını yaptığı belirtiliyor. KGI Security'den analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın gelecek sene iPhone 7S ve iPhone 7S Plus'la değil, direkt olarak iPhone 8'le karşımıza çıkacağını kaydetti. Bunun sebebinin Apple'ın gelecek sene iPhone'un 10'uncu yıldönümünü kutlayacak olması olduğunu kaydeden Kuo, 'de selef modellerden iPhone 4'ün cam arka yüzeyinin ve metalik çerçevelerinin örnek alınacağını anlattı.

ÇILGINLIK SÜRÜYOR
Önce ABD'de satışa sunulan iPhone 7'yi önce alma çılgınlığı sürüyor. Telefonlar Türkiye'ye önümüzdeki hafta gelecek. Apple, iPhone modellerini küçük değişikliklerle yenileyerek piyasaya sürüyor. iPhone 7'deki değişiklikler fazlaca eleştiri alınca, iPhone 8'in hazırlandığı duyuruldu. Yeni telefonlarda, Sharp tarafından üretilen esnek OLED ekranların kullanılacağı iddia edildi.
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