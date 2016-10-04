Biz de yedik

Kısa bir süre önce iPhone7'yi tanıtan ABD'li Apple'ın,iPhone 8'in çalışmalarınaçoktan başladığı haberleri yayılmayabaşladı. İnsanların mağazalar önündemetrelerce kuyruk oluşturarak,sipariş listelerine haftalarca öncedenadını yazdırarak ulaşmaya çalıştığıiPhone 7'nin yüksek fiyatınarağmen beklentileri karşılamamasıve eleştirilerin artması üzerine,iPhone 8 modelinin İsrail'deçalışmalarının yapıldığı haberlerigündeme geldi. Haberlerde,Türkiye'de satışına bile henüzbaşlanmayan iPhone 7'nin bir üstmodelinin çalışmalarının merkezüssünün ise İsrail olduğu belirtildi.Buna göre, İsrail'in Herzliyaşehrinde geliştirilen iPhone 8için 800 kişi çalışıyor. Tel Avivbölgesindeki merkez, Apple'ın2012 ve 2013'te satın aldığıİsrail'deki firmalarını da içindebarındırıyor.
10'UNCU YILA ÖZEL Apple'ın iPhone'un 10'uncuyılını iPhone 8 ile kutlamayıplanladığı; yeni modelin,tasarımıyla iPhone 4'e benzediğiiddia edildi. Yeni iPhone'un radikaldeğişiklikler barındıracağı dasöyleniyor. Daha iyi bir kamerayladonatılacak iPhone 8 için, Sharp'ında çalışmalara başladığı öğrenildi.Apple'ın Sharp ile bir sonrakinesil iPhone için OLED ekranlarınanlaşmasını yaptığı belirtiliyor.KGI Security'den analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın gelecek seneiPhone 7S ve iPhone 7S Plus'ladeğil, direkt olarak iPhone 8'lekarşımıza çıkacağını kaydetti. Bununsebebinin Apple'ın gelecek seneiPhone'un 10'uncu yıldönümünükutlayacak olması olduğunukaydeden Kuo, iPhone 8'de selefmodellerden iPhone 4'ün cam arkayüzeyinin ve metalik çerçevelerininörnek alınacağını anlattı.
ÇILGINLIK SÜRÜYOR
Önce ABD'de satışa sunulan iPhone 7'yi önce alma çılgınlığı sürüyor. Telefonlar Türkiye'ye önümüzdeki hafta gelecek. Apple, iPhone modellerini küçük değişikliklerle yenileyerek piyasaya sürüyor. iPhone 7'deki değişiklikler fazlaca eleştiri alınca, iPhone 8'in hazırlandığı duyuruldu. Yeni telefonlarda, Sharp tarafından üretilen esnek OLED ekranların kullanılacağı iddia edildi.
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