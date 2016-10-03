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ye prim müjdesi

Part-time çalışanlar, ler için yeni dönem başladı. Artık eş ya da anne-babanın üzerinden sağlık hizmeti alınacak, eksik günler için GSS primi ödenmeyecek

Gündelikçiye prim müjdesi
Kısmi süreli çalışanlar için prim müjdesi hayata geçti. Parttime çalışanlar ve ler, ay içinde 30 günden eksik günleri için artık Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödemeyecek, eş ya da anne-baba üzerinden sağlık hizmeti alacak.

1 EKİM'DE BAŞLADI
Part time çalışanlar ve gündelikçilerin ay içinde eksik kalan günler için Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödemeleri gerekiyordu. Daha önce yapılan düzenleme ile bakmakla yükümlüsü bulunan gençler için GSS primi ödeme zorunluluğu kaldırılmıştı. Son çıkarılan yasayla da kapsam genişletildi. Meclis'ten geçen ve 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe giren yasaya göre; kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ve ev hizmetlerinde çalışanlardan ay içerisinde 30 günden eksik prim ödeme gün sayısı bulunanlar, 30 günden eksik günleri için genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılacak. Yani eşlerinden ya da anne babalarından sağlık hizmeti alacaklar ve ekstra prim ödemeyecekler. Anne-babası veya eşinden dolayı sağlık hizmeti alma hakkı bulunmayan kişilerle ilgili de düzenleme yapıldı. Part-time işlerde veya ev hizmetlerinde ayda 20 günden az çalışanlar, eksik kalan günlerine ait GSS primlerini 30 güne tamamlayacak. Fakat ayda 21 gün çalışanların eksik günler için prim ödemelerine gerek kalmayacak.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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