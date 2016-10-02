Kampanya vurgunu

Marketlerin hileli satışları artıyor. Bazı marketler müşteri çekmek için kullandığı promosyon aracını, sözde indirime çevirdi. Promosyonlu bazı ürünlerin önceki fiyatının aslında daha ucuz olduğu tespit edildi. Bazı marketlerin müşteri çekmek için ne tür hileler yaptığını daha önceki haberlerimizde de duyurmuştuk.
SÖZDE İNDİRİM
Bu kez de indirim oranını yüksek göstermek için sepetlerdeki promosyonlu ürünlerin fiyatını şişiriyorlar. Aynı ürünün raftaki fiyatıdaha düşükken, sepetteki promosyonlu ürünü yüksek fiyattan gösterip sözde indirim yapıyorlar. Bazı marketlerin son dönemde yaptığı en büyük hilelerden biri de etiketteki büyük puntolarla gerçekleştiriliyor. X market y ve z markalarının bütün ürünlerinde büyük puntolarla yüzde 50 indirim olduğunuyazıyor. Oysa ürünlerin önündeki küçük etiketlerde indirimin sadece yüzde 30olduğu görülüyor. Küçük etikete dikkat etmeyen bir tüketici indirim oranının yüzde 50 olduğunu görüp aldanıyor. Çoğu zaman bazı marketler de, mağazanın camına indirimafişleri asıyor. Müşteriyi bu yolla mağazaya çekmek isteyen marketler, üründen yeterli stok bulundurmadığı için müşteriye o ürünü veremiyor. Dolayısıylamüşteri kandırılıyor.
Uzmanlarvatandaşları marketalışveriş yeri sırasındadikkatli olmaya çağırıyor.İndirim afişleri ve kampanyaoyunlarına karşı tedbir alınmasıgerekiyor. Ayrıca fiyatı düşmüş gibigörünen bazı ürünlerin gramınınazaldığı belirtiliyor. Yine birçok ürünrafta ayrı kasada ayrı fiyatlanıyor.Vatandaş bunu farkedemiyor.
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