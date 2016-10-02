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Kampanya vurgunu

in fiyat oyunlarının ardı arkası kesilmiyor. Gram ve etiket hilelerinden sonra şimdi de promosyon görüntüsüyle vatandaşın parasına göz diktiler. adı altında zam yapılıyor.

Kampanya vurgunu
Marketlerin hileli satışları artıyor. Bazı müşteri çekmek için kullandığı promosyon aracını, sözde indirime çevirdi. Promosyonlu bazı ürünlerin önceki fiyatının aslında daha ucuz olduğu tespit edildi. Bazı marketlerin müşteri çekmek için ne tür hileler yaptığını daha önceki haberlerimizde de duyurmuştuk.

SÖZDE İNDİRİM
Bu kez de oranını yüksek göstermek için sepetlerdeki promosyonlu ürünlerin fiyatını şişiriyorlar. Aynı ürünün raftaki fiyatı daha düşükken, sepetteki promosyonlu ürünü yüksek fiyattan gösterip sözde indirim yapıyorlar. Bazı marketlerin son dönemde yaptığı en büyük hilelerden biri de etiketteki büyük puntolarla gerçekleştiriliyor. X market y ve z markalarının bütün ürünlerinde büyük puntolarla yüzde 50 indirim olduğunu yazıyor. Oysa ürünlerin önündeki küçük etiketlerde indirimin sadece yüzde 30 olduğu görülüyor. Küçük etikete dikkat etmeyen bir tüketici indirim oranının yüzde 50 olduğunu görüp aldanıyor. Çoğu zaman bazı marketler de, mağazanın camına indirim afişleri asıyor. Müşteriyi bu yolla mağazaya çekmek isteyen marketler, üründen yeterli stok bulundurmadığı için müşteriye o ürünü veremiyor. Dolayısıyla müşteri kandırılıyor.

Uzmanlar vatandaşları market alışveriş yeri sırasında dikkatli olmaya çağırıyor. İndirim afişleri ve kampanya oyunlarına karşı tedbir alınması gerekiyor. Ayrıca fiyatı düşmüş gibi görünen bazı ürünlerin gramının azaldığı belirtiliyor. Yine birçok ürün rafta ayrı kasada ayrı fiyatlanıyor. Vatandaş bunu farkedemiyor.

Özge YAVUZ
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