Annecim Türkler geliyor!

CumhurbaşkanıRecep TayyipErdoğan'ınBaşdanışmanı YiğitBulut'un, "DeutscheBank'ın satın alınmasıdüşünülebilir" şeklindeattığı tweet Almanya'dagünün konusu oldu. Bulut,sermaye sıkıntısı çekenve bir kurtarma paketineihtiyaç duyup duymadığıtartışılan Deutsche Bank'ı,Ulusal Varlık Fonuve Türk bankalarınınalabileceğini söyledi. Butweet, başta Almanya olmaküzere dünya basınındageniş yankı buldu. AlmanBild gazetesi, "Erdoğangözünü Deutsche Bank'adikti" başlığı ile duyurduğuhaberinde, "Alın talimatıverebilir mi?" diye sordu.Nomura Stratejisti Tim Ashise, Türk bankalarının buaşamada Deutsche Bank'ınbilançosundaki problemlerleuğraşmak istemeyeceğiniifade etti.Ash, "Bulut, Moody'sindiriminden sonra Batı'nında kendi problemleriolduğuna vurgu yapmakistedi. Türkiye'nin, Merkel'inyardımına koşması veDeutsche Bank'ı kurtarmasıfikri, Bulut'a çok hoş geliyor"diye konuştu.Öte yandan 2008 küreselkrizinin tetikleyicisi olanLehman'ın çöküşü ileDeutsche Bank'ın durumuda kıyaslanıyor. Hedge fonyöneticileri, "Herkes aşırıduyarlı. Lehman, çıkışayönelen müşterilerineve karşı taraflara ödemeyapabilecek düzeyde yeterlinakit ve likit varlıklara sahipdeğildi. Deutsche daha iyidurumda ancak yatırımcılar,müşteriler ve mudileringüveni kaybolursa, hiçbirlikidite miktarı yeterliolmayabilir" uyarısındabulunuyor.
HİSSELERİ ÇÖP OLUYOR Almanya'nın en büyük iki bankası DeutscheBank ve Commerzbank bir süredir iflasa doğru sürükleniyor. Her iki bankanın hisseleri çöp seviyesine gerileyerek hamburger fiyatına kadar düştü. Avrupa Birliği bu iki bankayı kurtarma planları yaparken Hollandalı INGBank da iflas kervanına katıldı. Banka binlerce çalışanını işten çıkartmaya hazırlanırken Portekiz ve İspanya bankalarında da tehlike çanları çalıyor.
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