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Annecim Türkler geliyor!

Bankaları bir bir iflasa sürüklenen Almanlar’da korkusu başladı. Bild manşetten verdiği haberde “Erdoğan gözünü ’a dikti” başlığını attı

Annecim Türkler geliyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut'un, "Deutsche Bank'ın satın alınması düşünülebilir" şeklinde attığı tweet 'da günün konusu oldu. Bulut, sermaye sıkıntısı çeken ve bir kurtarma paketine ihtiyaç duyup duymadığı tartışılan 'ı, Ulusal Varlık Fonu ve Türk bankalarının alabileceğini söyledi. Bu tweet, başta Almanya olmak üzere dünya basınında geniş yankı buldu. Alman Bild gazetesi, "Erdoğan gözünü Deutsche Bank'a dikti" başlığı ile duyurduğu haberinde, "Alın talimatı verebilir mi?" diye sordu. Nomura Stratejisti Tim Ash ise, Türk bankalarının bu aşamada Deutsche Bank'ın bilançosundaki problemlerle uğraşmak istemeyeceğini ifade etti. Ash, "Bulut, Moody's indiriminden sonra Batı'nın da kendi problemleri olduğuna vurgu yapmak istedi. 'nin, Merkel'in yardımına koşması ve Deutsche Bank'ı kurtarması fikri, Bulut'a çok hoş geliyor" diye konuştu. Öte yandan 2008 küresel krizinin tetikleyicisi olan Lehman'ın çöküşü ile Deutsche Bank'ın durumu da kıyaslanıyor. Hedge fon yöneticileri, "Herkes aşırı duyarlı. Lehman, çıkışa yönelen müşterilerine ve karşı taraflara ödeme yapabilecek düzeyde yeterli nakit ve likit varlıklara sahip değildi. Deutsche daha iyi durumda ancak yatırımcılar, müşteriler ve mudilerin güveni kaybolursa, hiçbir likidite miktarı yeterli olmayabilir" uyarısında bulunuyor.

HİSSELERİ ÇÖP OLUYOR
Almanya'nın en büyük iki bankası Deutsche Bank ve Commerzbank bir süredir iflasa doğru sürükleniyor. Her iki bankanın hisseleri çöp seviyesine gerileyerek hamburger fiyatına kadar düştü. Avrupa Birliği bu iki bankayı kurtarma planları yaparken Hollandalı ING Bank da iflas kervanına katıldı. Banka binlerce çalışanını işten çıkartmaya hazırlanırken Portekiz ve İspanya bankalarında da tehlike çanları çalıyor.
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