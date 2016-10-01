Türk şirketi İtalyan devini aldı!

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, Global Liman'ın sahip olduğu yüzde 100 bağlı ortaklığı aracılığıyla hisse aldığı şirketlerin Ravenna Yolcu Limanı ile Cagliari Yolcu Limanı'nı işlettiği belirtildi.

Açıklamada, bu limanlardaki hisse oranlarının artırılması ve diğer limanlarda hisse alımına ilişkin görüşmelerin de devam ettiği belirtildi.

7.5 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİYOR

Açıklamaya göre; Barselona, Malaga, Venedik, Valetta, Lizbon, Singapur, Adria-Bar, Kuşadası, Bodrum, Antalya limanları ve ihale süreci devam eden Dubrovnik limanı ile yaklaşık 7.5 milyon yolcuya hizmet veren Global Liman dünyanın en büyük kruvaziyer limanı şirketi konumunda bulunuyor.