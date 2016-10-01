Lüks hayat

Boatshow Eurasia Tuzla, değeri 800 milyon lirayı bulan yat, mega yat, motor yat, yelkenli, katamaran ve sürat teknelerinin de yer aldığı 240 tekne ile İstanbul'daki Viaport Marina'da tekne tutkunlarının akınına uğradı. Via Fuarcılık tarafından düzenlenen fuar, 24 ülkeden gelen tekne tutkunları ve Türk alıcıların ilgisiyle satış rekoru kırdı. Fuarın 4 gününde toplam değeri 90 milyon lirayı bulan 180 adet tekne satıldı. Tekne satışı, geçen yılki fuarın ilk 4 gününe göre yüzde 200 arttı. Yarın sona erecek fuarda; Katar, Kuveyt, İran, Türkiye ve Rusya'dan alıcılar başı çekti. 5 milyon euroluk fiyatıyla fuarın en pahalı teknelerinden biri olan Blue Moon da sahibini buldu. Tekne Rus bir işadamı tarafından satın alındı. Türkiye'nin ilk elektrikli teknesi Zero Emission ise Avrupalı ve Türk alıcılardan büyük ilgi gördü. Teknesine elektrik sistemini kurarak yüzde 80 yakıt tasarrufu yapmak isteyen 20'nin üzerinde alıcı görüşmelere başladı.