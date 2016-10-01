Esnaf kazandı

Bağ-Kur'lulara 5 puan primindirimi müjdesi bugün hayatageçiyor. Milyonlarca esnaf, şirketortakları, tarım Bağ-Kur'luları vemuhtarlar prim için aylık 82,35 liraile 535,28 lira arasında avantajsağlayacak. Bu fırsattan yararlanmakiçin primin düzenli ödenmesi, borcunolmaması gerekiyor. Borcu olupyapılandıranlar da bu imkandanyararlanabiliyor.
YILDA 6.423 LİRA KAZANÇ
Bağ-Kur'lular aylık bin 647 liraile 10 bin 705 lira arasında birkazanç bildirebiliyor. Ödenecek primbu kazancın yüzde 34.5'i olarakhesaplanıyor. Buna göre; bu yıl içinBağ-Kur'lular ayda en az 568,22lira ve en yüksek 3 bin 693 liraprim ödüyordu. 5 puanlık indirimleBağ-Kur'lunun en az primi 485,87liraya düşecek. Yüksek kazançtanödeme yapanın primi de 3 bin 158liraya inecek. Böylece prim için aylık82,35 ile 535,28 lira arasında dahaaz ödeme yapılacak. Yıllık kazanç da988 ile 6 bin 423 lira. Sigortalınınbu imkandan yararlanabilmesi için;primleri yasal süresinde ödemesi,borcunun olmaması gerekiyor. AyrıcaSGK'ya müracaat gerekmiyor.
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