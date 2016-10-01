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Milyonlarca Bağ-Kur’lu için 5 puanlık prim indirimi bugün başlıyor. Düzenli ödeme yapanlar, artık prim için her ay 82,35 ile 535,28 lira arasında daha az para verecek.

Esnaf kazandı
Bağ-Kur'lulara 5 puan prim indirimi müjdesi bugün hayata geçiyor. Milyonlarca , şirket ortakları, tarım Bağ-Kur'luları ve muhtarlar prim için aylık 82,35 lira ile 535,28 lira arasında avantaj sağlayacak. Bu fırsattan yararlanmak için primin düzenli ödenmesi, borcun olmaması gerekiyor. Borcu olup yapılandıranlar da bu imkandan yararlanabiliyor.

YILDA 6.423 LİRA KAZANÇ
Bağ-Kur'lular aylık bin 647 lira ile 10 bin 705 lira arasında bir kazanç bildirebiliyor. Ödenecek prim bu kazancın yüzde 34.5'i olarak hesaplanıyor. Buna göre; bu yıl için Bağ-Kur'lular ayda en az 568,22 lira ve en yüksek 3 bin 693 lira prim ödüyordu. 5 puanlık indirimle Bağ-Kur'lunun en az primi 485,87 liraya düşecek. Yüksek kazançtan ödeme yapanın primi de 3 bin 158 liraya inecek. Böylece prim için aylık 82,35 ile 535,28 lira arasında daha az ödeme yapılacak. Yıllık kazanç da 988 ile 6 bin 423 lira. Sigortalının bu imkandan yararlanabilmesi için; primleri yasal süresinde ödemesi, borcunun olmaması gerekiyor. Ayrıca SGK'ya müracaat gerekmiyor.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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