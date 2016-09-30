ASELSAN ile FNSS arasında 34 milyon avroluk sözleşme

ASELSAN AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN AŞ ile FNSS Savunma Sistemleri AŞ arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacına yönelik olarak Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından yürütülen Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında, Komuta Kontrol ve Haberleşme Sistemleri tedariki amacıyla toplam bedeli 34 milyon 200 avro olan bir sözleşme imzalanmıştır." denildi.

Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2017-2020 yıllarında gerçekleştirileceği bildirildi.