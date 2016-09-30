  1. Türkiye'yi uçuracak projede yeni gelişme

ile FNSS arasında 34 milyon avroluk sözleşme

AŞ ile FNSS Savunma Sistemleri AŞ arasında 34 milyon 200 avro bedelli sözleşme imzalandı.

ASELSAN ile FNSS arasında 34 milyon avroluk sözleşme

AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN AŞ ile FNSS Savunma Sistemleri AŞ arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacına yönelik olarak Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından yürütülen Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında, Komuta Kontrol ve Haberleşme Sistemleri tedariki amacıyla toplam bedeli 34 milyon 200 avro olan bir sözleşme imzalanmıştır." denildi.

Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2017-2020 yıllarında gerçekleştirileceği bildirildi.
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  • 30 Eylül 2016, Cuma 20:06
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