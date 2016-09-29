Vodafone’dan okula dönüş hediyesi internet

Dijital dönüşüm vizyonunu evlere taşımaya devam eden Vodafone, öğrencilerin okula dönüş dönemiyle birlikte sabit internet hizmetindeki kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Ailelerin okula dönüş dönemiyle beraber artan masraflarına bir de ev interneti yükü eklenmesin diye tasarlanan 'Okula Dönüş' kampanyası ile, Vodafone SüperNet'e gelen herkese ilk ay ev interneti faturaları hediye olarak sunulurken, tarifeye ek 5.90 liraya ve 24 aylık taksitlerle tablet sahibi olma imkanı da sağlanıyor.