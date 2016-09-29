



Doğu Anadolu'daki meslek kuruluşlarının temsilcileri, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı 23 ili kapsayan "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Cazibe Merkezleri Programı, Yatırım ve Destek Hamlesi"nin bölgede işsizlik sorununu önemli ölçüde çözeceği görüşünde.

Bölgedeki meslek kuruluşlarının başkanları, Başbakan Yıldırım'ın Diyarbakır'da müjdesini verdiği, 2016-2020 döneminde 62 milyar liralık kamu yatırımı yapılmasını öngören "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi̇ Cazi̇be Merkezleri̇ Programı, Yatırım ve Destek Hamlesi̇"ni AA muhabirine değerlendirdi.

Van Ekonomi Konseyi Dönem Başkanı Kerem Baynal, bölgedeki birçok ilin cazibe merkezi konumunda olduğunu söyledi.



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Van'ın ekonomik alanda bölgedeki merkez illerden biri olduğunu anlatan Baynal, Muş, Ağrı, Bitlis ve Hakkari'nin yıllarca Van'ı merkez aldığını belirtti.

Bölgede son yıllarda yaşanan terör olaylarıyla Van'ın cazibe merkezi konumundan uzaklaştığını kaydeden Baynal, şöyle konuştu:

"Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Cazibe Merkezleri Programı, Yatırım ve Destek Hamlesi' projesi hem Van hem de bölge için çok gerekliydi. 2017 yılında Kapıköy Gümrük Kapısı'nın modernize edilmesiyle de Van, bu cazibesini daha da arttıracak. Ekonomik hamlelerin devamında da Van'da lojistik merkezinin kurulması çalışması var. Yine organize ve sanayi bölgesinin alt yapısının iyileştirilmesine dönük çalışmalar devam ediyor. Tüm bu ekonomik gelişmeler, insanları yatırım yapmak için bölgeye çekecektir."

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"SANAYİCİNİN DE DESTEKLENMESİ LAZIM"

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Bozkurt da bölge için hayata geçirilecek tüm teşvik programlarını desteklediklerini bildirdi.

Bozkurt, şunları kaydetti:

"Hükümetin açıkladığı yeni programla 70 bine yakın konutun yapılması, bölgede hayvancılığın gelişmesine yönelik adımlar, sağlık konularında yapılacak yatırımlar ve bu kapsamda vergi borçlarının yapılandırılması bölgeyi önemli oranda kalkındıracaktır fakat bölgeye yeni yatırımcıların gelmesi için uzun yıllardır buralarda yatırım yapan sanayicinin de desteklenmesi lazım. Sanayicinin desteklenmesiyle kurulacak yeni işletmelerde istihdam olanağı artacak. Bu anlamda Van'ın cazibe merkezi haline gelmesine yönelik adımları çok olumlu karşılıyoruz."

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HAKKARİ

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, yatırım ve destek programının bölgedeki işsizlik sorununu önemli oranda çözeceğini söyledi.

Hükümetin açıkladığı yatırım hamlesi programını sevinçle karşıladıklarını ifade eden Taş, "Bu program, bölge için devrim niteliğindedir. Özellikle Hakkari bölgesi, yıllardır olayların en yoğun yaşandığı kentlerden bir tanesidir. Bu olaylar, bölgenin kanayan yarası haline geldi. Bu nedenle bölgede açılacak her işletme, buradaki işsizlik sorununu önemli oranda çözecektir. Ekonomi en büyük güçtür. Ekonomik kalkınmanın olduğu yerde insan refahının arttığını görüyoruz. Bölge halkı olarak ekonomik paketin bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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MUŞ

Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Cengiz de ekonomik yatırım kararlarının bölge halkını umutlandırdığını anlattı.

Ekonomik yatırımlarla bölgeler arasındaki ekonomik eşitsizliğin önemli oranda çözüleceğini vurgulayan Cengiz, "Muş Ovası ülkenin en büyük ovalarından biridir. Ama tarımla uğraşan insanlar, ürünlerini satamama endişesi nedeniyle bu işe eğilemiyor ama hükümetin başlattığı ekonomik hamleyle devlet, ürünü elinde kalan ve pazarlayamayan çiftçiye sahip çıkıyor. Üretilen ürünü devlet alıyor. Bu nedenle tarımın gelişmesinin önü de açılıyor. Bir diğer önemli sorun da istihdam sorunudur. Bölgenin cazibe merkezi haline gelmesiyle kurulacak fabrikalar bu sorunu önemli oranda çözer" dedi.

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"BÖLGE İÇİN CAN SİMİDİ OLACAK"

Bölgenin yıllardır terör olaylarıyla anıldığını dile getiren Cengiz, "Ekonomik hamlenin yanında sosyal ve kültürel yatırımların yapılması da önemlidir. 15 Temmuz'da darbe girişimi yapmak isteyenlere bu halk izin vermedi. Bu kapsamda ekonomik kalkınmayla beraber demokrasi, insan hakları ve sosyo-kültürel hamlelerle de terör zayıflatılabilir. Bu nedenle yatırım hamlesini, bölge için can simidi olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

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BİTLİS

Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan da kalkınma paketinin bölgeye olumlu yansımasının olacağını kaydederek, ekonomik programın illerin kalkınmışlık özelliklerine göre hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Program kapsamında bölgeye fabrikalar kurulacağını vurgulayan Tezcan, ekonomik paketin bölge için hayırlı olmasını diledi.