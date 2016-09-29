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Dev buluşma İstanbul’da

Dev buluşma İstanbul’da
Ekim ayında İstanbul'da düzenlenecek 23. Dünya Enerji Kongresi için geri sayım başladı. 'Enerji Olimpiyatları'olarak nitelendirilen, 9-13 Ekim tarihlerinde İstanbul'da yapılacak kongre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde ve Enerji Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşecek. 80 ülkeden 250'nin üzerinde konuşmacının katılımının kesinleştiği kongrede bir konuşma yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye'yi Başbakan Binali Yıldırım ile Enerji Bakanı Berat Albayrak temsil edecek. Kongreye Türkiye en son 40 yıl önce, 1977'de ev sahipliği yapmıştı.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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