Dev buluşma İstanbul’da

Ekim ayında İstanbul'da düzenlenecek 23. Dünya EnerjiKongresi için geri sayım başladı. 'Enerji Olimpiyatları'olarak nitelendirilen, 9-13 Ekim tarihlerinde İstanbul'da yapılacak kongre, CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan himayelerinde ve EnerjiBakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşecek. 80 ülkeden 250'nin üzerinde konuşmacının katılımının kesinleştiği kongrede bir konuşma yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye'yi BaşbakanBinali Yıldırım ile EnerjiBakanı Berat Albayrak temsil edecek. Kongreye Türkiye en son 40 yıl önce, 1977'de ev sahipliği yapmıştı.
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