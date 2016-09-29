Bakliyat ekimini artırıp dünyayı doyurabiliriz

Reis Gıda Başkanı Mehmet Reis, "Ekim alanlarını artırıp, birkaç yıl içerisinde 2 milyon tona çıkartarak, 1.5 milyar doların üzerinde ihracat yapabiliriz" dedi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün raporlarına göre Türkiye'nin bakliyat üretimi yapılacak dünyadaki 4 ülkeden biri olduğunu belirten Reis, "Türkiye bakliyat üretimine uygun toprak yapısına, yerli tohumlara, ekim bilgisine sahip. Ayrıca son 25 yılda dekar başına alınan verimlilikte, buğdayda yüzde 34, pirinçte yüzde 83, kuru fasulyede yüzde 104, nohutta yüzde 32, kırmızı mercimekte yüzde 64, ekimi azalan yeşil mercimekte dahi yüzde 56 artış yaşandı" diye konuştu. Bu yıl 1 milyon tonu geçecek kuru bakliyat üretimini ekim alanlarını artırıp, birkaç yılda 2 milyon tona ulaştırabileceğimizi vurgulayan Reis, şöyle devam etti: "1.5 milyar doların üzerinde ihracat yapabiliriz. Yerli tohumlarla üretilen bakliyatımız, dünyanın dört bir yanından yoğun talep görüyor."