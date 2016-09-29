Bakliyat ekimini artırıp dünyayı doyurabiliriz

Reis Gıda Başkanı MehmetReis, "Ekim alanlarını artırıp,birkaç yıl içerisinde 2 milyon tonaçıkartarak, 1.5 milyar dolarınüzerinde ihracat yapabiliriz" dedi.Birleşmiş Milletler Gıda ve TarımÖrgütü'nün raporlarına göreTürkiye'nin bakliyat üretimiyapılacak dünyadaki 4 ülkedenbiri olduğunu belirten Reis,"Türkiye bakliyat üretimine uyguntoprak yapısına, yerli tohumlara,ekim bilgisine sahip. Ayrıca son25 yılda dekar başına alınanverimlilikte, buğdayda yüzde 34,pirinçte yüzde 83, kuru fasulyedeyüzde 104, nohutta yüzde 32,kırmızı mercimekte yüzde 64,ekimi azalan yeşil mercimektedahi yüzde 56 artış yaşandı" diyekonuştu. Bu yıl 1 milyon tonugeçecek kuru bakliyat üretiminiekim alanlarını artırıp, birkaç yılda2 milyon tona ulaştırabileceğimizivurgulayan Reis, şöyle devametti: "1.5 milyar dolarınüzerinde ihracat yapabiliriz. Yerlitohumlarla üretilen bakliyatımız,dünyanın dört bir yanındanyoğun talep görüyor."
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