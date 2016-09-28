Pasaportsuz Rusya

Rusya ve Türkiye arasında ilişkiler git gide ısınmaya devam ederken, iki ülke arasında pasaportsuz seyahat için düğmeye basıldığı bildirildi. Bu çerçevede önce Rusya'nın Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulaması kaldırılacak, ardından da iki ülke vatandaşları, sadece kimlikbelgeleri ile karşılıklı seyahat edebilecekler. Böylece Türkvatandaşları, Gürcistan ve Kıbrıs'tan sonra Rusya'yı da sadece kimliklerle ziyaret edebilecek. Pasaportsuz seyahat konusundaki teklifin Türkiye tarafından gündeme getirildiği, Rus tarafının da bu teklife sıcak yaklaştığı belirtildi.
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