  1. Bakan talimatıyla ilk açılış Denizli’de

Pasaportsuz

Pasaportsuz Rusya
Rusya ve Türkiye arasında ilişkiler git gide ısınmaya devam ederken, iki ülke arasında pasaportsuz seyahat için düğmeye basıldığı bildirildi. Bu çerçevede önce 'nın Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulaması kaldırılacak, ardından da iki ülke vatandaşları, sadece kimlik belgeleri ile karşılıklı seyahat edebilecekler. Böylece Türk vatandaşları, Gürcistan ve Kıbrıs'tan sonra Rusya'yı da sadece kimliklerle ziyaret edebilecek. konusundaki teklifin Türkiye tarafından gündeme getirildiği, Rus tarafının da bu teklife sıcak yaklaştığı belirtildi.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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