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ve leri kalkıyor

Otoyol ve köprü gişeleri kalkıyor
Otoyol ve boğaz lerinde ücretli geçişi sağlayan ler kaldırılıyor. Trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla yapılacak çalışma kapsamında, Çamlıca ve Mahmutbey gişeleri ile ile 'nde gişeleri ayıran duvarlar kaldırılarak, gişesiz geçiş sağlanacak. Kasım ayında başlanacak çalışma 300 gün içerisinde tamamlanacak.

2 AY SONRA BAŞLIYOR
Ulaştırma, Bakanı Ahmet Arslan'ın açıkladığı takvime göre, 2 ay içerisinde gişelerinde serbest geçiş yapılabilecek. İlk olarak serbest geçiş kameraları kurulacak, ardından bariyerlerin yıkımına geçilecek.

ZEYNEL YAMAN
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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