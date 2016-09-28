Otoyol ve köprü gişeleri kalkıyor

Otoyol ve boğaz köprülerinde ücretli geçişi sağlayan gişeler kaldırılıyor. Trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla yapılacak çalışma kapsamında, Çamlıcave Mahmutbey gişeleri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gişeleri ayıran duvarlar kaldırılarak, gişesiz geçiş sağlanacak. Kasım ayında başlanacak çalışma 300 gün içerisinde tamamlanacak.
2 AY SONRA BAŞLIYOR
Ulaştırma, Bakanı Ahmet Arslan'ınaçıkladığı takvime göre, 2 ay içerisindeMahmutbey gişelerinde serbest geçişyapılabilecek. İlk olarak serbest geçişkameraları kurulacak, ardından bariyerlerinyıkımına geçilecek.
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