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14 Ekim’de Türkiye’de satışta

iPhone 7 14 Ekim’de Türkiye’de satışta
Apple'ın bu yılki yeni akıllı telefonları iPhone 7 ve iPhone 7 Plus, 14 Ekim tarihi itibarıyla Store'larda ve Premium Apple mağazalarında satışa çıkacak. Türkiye satış fiyatı henüz kesinleşmedi ancak 32 GB 3 bin 300 TL, 64 GB 3 bin 700-3 bin 800 TL, 128 GB 4 bin 300-4 bin 400 256 GB 4 bin 900-5 bin TL, iPhone 7 Plus 32GB 3 bin 850 TL'den satılacak.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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