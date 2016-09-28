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’cü patronlara af yok

Kıskaca alınan ’cü 210 şirkete 2.7 milyar lira ceza kesildi. Terörü finanse eden 60 işadamının mal varlığına el konuldu

FETÖ’cü patronlara af yok
Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin ardından MİT, İçişleri, Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın yürüttüğü 4 ayaklı soruşturmalar çerçevesinde örgütle bağlantılı 5 bin şirket mercek altına alındı. Maliye'nin ilk tespitlerinin ardından vergi kaçakçılığı, usulsüz işlemler, darbe girişimi sonrası şüpheli para transferleri tespit edilen 210 şirkete 2.7 milyar lira para cezası kesildi. Örgüte doğrudan para aktaran, 'terörü finanse etmek' suçundan 60 işadamının daha mal varlıklarına da el konuldu.

FİNANS HARİTASI
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), darbe girişimi sonrası emniyet, istihbarattan gelen son veriler ışığında 'nün finans haritasını güncelledi. Yapılan incelemelerde bazı şirket ortaklarının mal varlıklarıyla orantısız yüklü miktarda para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. Firari işadamları hakkında yakalama kararı çıkarılırken, son operasyonlarda da 60 işadamının mal varlığına el konuldu.

KAPATMA GÜNDEMDE
Böylece 15 Temmuz'dan bu yana mal varlığına el konulan şirket ortağı, sahibi, yöneticisi sayısı 300'ü geçti. FETÖ bağlantılı 210 şirkete, vergi kaçakçılığı, usulsüz işlemlerden 2.8 milyar liralık ceza kesildi. Örgütle doğrudan bağlantılı çekirdek şirketlerin kapatılması görüşü de benimsendi.

HAZAL ATEŞ
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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