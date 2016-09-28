FETÖ’cü patronlara af yok

Fetullahçı TerörÖrgütü'nün darbegirişiminin ardındanMİT, İçişleri, Maliye ve GümrükBakanlığı'nın yürüttüğü 4 ayaklısoruşturmalar çerçevesindeörgütle bağlantılı 5 bin şirketmercek altına alındı.Maliye'nin ilk tespitlerininardından vergi kaçakçılığı,usulsüz işlemler, darbe girişimisonrası şüpheli para transferleritespit edilen 210 şirkete 2.7milyar lira para cezası kesildi.Örgüte doğrudan para aktaran,'terörü finanse etmek' suçundan60 işadamının daha malvarlıklarına da el konuldu.
FİNANS HARİTASI Mali Suçları AraştırmaKurulu (MASAK), darbe girişimisonrası emniyet, istihbarattangelen son veriler ışığındaFETÖ'nün finans haritasınıgüncelledi. Yapılan incelemelerdebazı şirket ortaklarının malvarlıklarıyla orantısız yüklümiktarda para transferigerçekleştirdiği belirlendi.Firari işadamları hakkındayakalama kararı çıkarılırken, sonoperasyonlarda da 60 işadamınınmal varlığına el konuldu.
KAPATMA GÜNDEMDE
Böylece 15 Temmuz'dan bu yana mal varlığına el konulan şirket ortağı, sahibi, yöneticisi sayısı 300'ü geçti. FETÖ bağlantılı 210 şirkete, vergi kaçakçılığı, usulsüz işlemlerden 2.8 milyar liralık ceza kesildi. Örgütle doğrudan bağlantılı çekirdek şirketlerin kapatılması görüşü de benimsendi.
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