Vialand Avrupa’nın 8’incisi oldu

Türkiye'nin ilk tema parkı Vialand, 'Türkiye'nin En Genç Süper Markası' ödülünün ardından, dünyaca ünlü 800 tema park arasından 'Avrupa'nın En İyi8'inci Tema Park'ı' seçildi. Barselona'da düzenlenen 'Avrupa'nın Yıldızları' töreninde ödülü alan Vialand Genel Müdür Yardımcısı Özlem Ersoylu Mutluer, "800 tema parkın en eskisi 120 yıllık, en genci ise Vialand. 3 yıllık bir tema park olarak bu ödüle ikinci kez layık görüldük" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.