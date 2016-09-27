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Avrupa’nın 8’incisi oldu

Vialand Avrupa’nın 8’incisi oldu
Türkiye'nin ilk tema parkı Vialand, ''nin En Genç Süper Markası' ödülünün ardından, dünyaca ünlü 800 tema park arasından 'Avrupa'nın En İyi 8'inci Tema Park'ı' seçildi. Barselona'da düzenlenen 'Avrupa'nın Yıldızları' töreninde ödülü alan Genel Müdür Yardımcısı Özlem Ersoylu Mutluer, "800 tema parkın en eskisi 120 yıllık, en genci ise Vialand. 3 yıllık bir tema park olarak bu ödüle ikinci kez layık görüldük" dedi.
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  • 27 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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