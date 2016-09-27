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Şov başlıyor

Şov başlıyor
Otomobil tutkunlarının merakla beklediği Paris Motor Show, perşembe günü kapılarını açıyor. 16 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek fuarda, yaklaşık 80 yeni modelin dünya ve Avrupa lansmanı gerçekleştirilecek. Bu yıl 'Otomobili Yaşayın' sloganıyla düzenlenen şova, elektrikli, hibrit ve hidrojenle çalışan alternatif yakıtlı modeller damgasını vuracak. Paris'te ilk kez görücüye çıkacak araçların 25'ini yüzde 100 elektrikliler oluşturacak. Frankfurt Otomobil Fuarı ile dönüşümlü olarak 2 yılda bir düzenlenen 'a, 7 marka yüksek maliyetler ve farklı tanıtım stratejileri nedeniyle katılmayacağını açıkladı. Fuarı, 1 milyon 250 bini aşkın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuarın özellikle geleceğin araçlarını tanıtması bakımından ilgi çekmesi bekleniyor.

EN HIZLI HİBRİT
Ferrari'nin Hibrit modeli olan LaFerrari' nin üstü açık versiyonu olan Aperta da Paris'te ilk kez görücüye çıkacak. Sınırlı sayıda üretilecek olan otomobilde 6.3 litrelik V12 benzinli motor ve buna ek olarak elektrikli ünite yer alacak. Ayrıca Formula 1 teknolojisinden alınan KERS sistemi de bu otomobilde sunulacak. 7 ileri yarı otomatik şanzımanla gelecek olan otomobil 963 beygirlik güce sahip.
Etiketler:
  • 27 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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