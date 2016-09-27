Şov başlıyor

Otomobiltutkunlarının meraklabeklediği ParisMotor Show, perşembe günükapılarını açıyor. 16 Ekim'ekadar ziyaret edilebilecekfuarda, yaklaşık 80 yenimodelin dünya ve Avrupalansmanı gerçekleştirilecek.Bu yıl 'Otomobili Yaşayın'sloganıyla düzenlenen şova,elektrikli, hibrit ve hidrojenleçalışan alternatif yakıtlımodeller damgasını vuracak.Paris'te ilk kez görücüyeçıkacak araçların 25'iniyüzde 100 elektriklileroluşturacak. FrankfurtOtomobil Fuarı ile dönüşümlüolarak 2 yılda bir düzenlenenParis Motor Show'a, 7 markayüksek maliyetler ve farklıtanıtım stratejileri nedeniylekatılmayacağını açıkladı.Fuarı, 1 milyon 250 biniaşkın kişinin ziyaretetmesi bekleniyor. Fuarınözellikle geleceğin araçlarınıtanıtması bakımından ilgiçekmesi bekleniyor.
EN HIZLI HİBRİT
Ferrari'nin Hibrit modeli olan LaFerrari'nin üstü açık versiyonu olan Aperta da Paris'te ilk kez görücüye çıkacak. Sınırlı sayıda üretilecek olan otomobilde 6.3 litrelik V12 benzinli motor ve buna ek olarak elektrikli ünite yer alacak. Ayrıca Formula 1 teknolojisinden alınan KERSsistemi de bu otomobilde sunulacak. 7 ileri yarı otomatik şanzımanla gelecek olan otomobil 963 beygirlik güce sahip.
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