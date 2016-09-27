Sigortada fazla parayı geri alın

Zorunlu trafik sigortasında astronomik fiyatlarla karşılaşan araç sahiplerini rahatlatacak bir düzenleme yapıldı. Araç sahipleri, astronomik fiyatlarla yapılan trafik sigortası poliçelerini iptal ederek araçlarını yeniden sigortalama imkanına kavuştu. Şimdiye kadar yapılmış yıllık trafik sigortası poliçesi vade sona ermeden veya aracı satmadan sonlandırılamazken, Hazine yeni düzenlemesiyle bu yolu açtı. Araç sahipleri mevcut poliçe bitimine 30 gün kala yeni poliçe dönemi için mükerrer poliçe düzenlettirebilecek. Yani aynı araç için daha ucuz olan başka bir sigorta yaptıracak. Örneğin; Ağustos'ta bin lira primle yapılmış bir sigorta bugün 600 liraya yeniden yapılacak. Yeni fiyat, bundan sonraki 1 yıl için geçerli olacak. Sigorta şirketi 2 aylık sigorta tutarı olan 166 lirayı ve 41 lira ceza kesip, 793 lirayı geri verecek. Sigortalı ise böylece cezaya rağmen 193 lira kazançlı çıkacak.



Araç sahipleri eski poliçelerini inceleyerek daha ucuz fiyat araştırması yapabilecek. Daha ucuzunu bulursa, yeniden sigorta yaptırabilecek.