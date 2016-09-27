Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın, müşteri memnuniyetini artırmak ve istihdam yaratmak için büyük önem verdiği, elektrik dağıtım şirketlerinin kuracağı çağrı merkezlerinin ilki Denizli'de, Bereket Enerji Grubu tarafından açılacak. Denizli, Aydın, Muğla, İzmir ve Manisa'ya hizmet vermek üzere kurulan ADM-GDZ Çağrı Merkezi, 400 kişiye istihdam sağlayacak. Beş kente hizmet verecek Çağrı Merkezi'nin açılışını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz birlikte yapacak.



ADM Elektrik Dağıtım, Aydın, Denizli ve Muğla'da 1.7 milyon aboneye, GDZ Elektrik Dağıtım ise İzmir ve Manisa'da 3 milyon aboneye elektrik sağlıyor. İki şirket yıllık toplamda 22.5 milyon megawatsaat elektrik dağıtımı yapıyor.

"2 AYDA TAMAMLAYIN" MESAJI

Bakan Albayrak, geçen ay yapılan bir toplantıda, elektrik dağıtım şirketlerinin çağrı merkezi yatırımlarını 2 ayda tamamlamalarını istemişti.

Bu kapsamda aralarında Adana, Kars ve Rize'nin de bulunduğu 9 yeni çağrı merkezinin açılışlarının Bakan Albayrak'ın katılımıyla gelecek 2 ay içerisinde yapılacağı belirtiliyor. Bu çağrı merkezlerinde toplam 2 bin 400 kişilik istihdam olanağı sağlanması planlanıyor.