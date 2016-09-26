Ünlülerin gözdesi gayrimenkul

Ünlü isimler, yaptıkları her işle dikkatleri üzerlerine çekiyor. Pek çok ünlü, mesleklerinin yanı sıra, mekan işletmeciliği,otomobil galerisi,tablo koleksiyonu gibi işler ile uğraşıyor. Gayrimenkul yatırımı da ünlüler arasında rağbet görüyor. Ünlü sanatçıların gayrimenkul yatırımı yaptığı bölgeler arasında İstanbul'da Cihangir ve Beyoğlu başı çekiyor. Tanınmış isimlerin, gayrimenkul yatırımı bakımından İstanbul dışında genellikle Ege ve Akdeniz sahillerini tercih ettiği görülüyor.
* Kenan imirzalıoğlu: Marmaris'te de evi var. İstanbul'da başta Cihangir semti olmak üzere genel olarak Beyoğlu ilçesini yatırım üssü haline getirmiş durumda. Ünlü sanatçı, bu bölgede yaptığı yatırımları, satmak ve kiraya vermek dışında, otel ya da mekan olarak da işletiyor.
* Sertap Erener: İstanbul Beyoğlu'nda şirketi bulunuyor.
* Tarkan Tevetoğlu: Sarıyer, Tarabya'daki villasına ek olarak Arnavutköy'de tarihi bir köşkü ve Beykoz'da bir çiftliği bulunuyor. New York, Manhattan'da 5 milyon dolar değerinde bir dairesi mevcut.
* İbrahim Tatlıses: İstanbul'da Şişli, Seyrantepe ve Mecidiyeköy'de işyerleri mevcut. Bodrum ve Kuşadası'nda otelleri var.
* Necati Şaşmaz: Bolu Gerede'de çiftliği bulunuyor.
* Ebru Gündeş: Tekirdağ Muratlı'da çiftlik sahibi.
* Tuba Büyüküstün: Ortağı olduğu şirketlerin yurt dışındaki uzantıları için Azerbaycan, Kazakistan veKırgızistan gibi farklı ülkelerde yatırım yapıyor.
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