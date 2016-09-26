Moody's, cuma günü Türkiye'nin kredi notunu düşürdü. Piyasalar güne hareketli başlasa da normalleşme yoluna girdi.



SERBEST PİYASADA İŞLEMLER BAŞLADI

Serbest piyasada da işlemlerin başlamasıyla dolar/TL, Asya piyasalarına paralele olarak 2,9850-2,9875 aralığından fiyatlanmaya başladı. Ardından bir süre yeniden 2,99 liranın üzerine çıkan dolar yine 2,98'lere indi.

BORSA İSTANBUL'DA SERT HAREKET

Borsa İstanbul Moody's'in kararı sonrası ilk işlem gününe yüzde 4,40 kayıpla 76 bin 243 puandan açıldı. Açılışın ardından gelen emirlerle BİST 100 Endeksi'nde kayıp yüzde 3,50-3,70 bandına geriledi.

Açılışta, BIST 100 endeksi 3.512,94 puan azalırken bankacılık endeksi yüzde 5,04, holding endeksi yüzde 4,21 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri haftaya düşüşle başlarken, en fazla kaybettirenler madencilik, metal ana sanayi ve bankacılık oldu.

MOODY'S NE KARAR VERMİŞTİ?

Moody's geçtiğimiz cuma akşamı yaptığı açıklamada,Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına indirdi, görünümünün ise durağan olduğunu kaydetmişti. Moody's'in indirimiyle beraber Türkiye'nin üç büyük derecelendirme kuruluşundan ikisindeki notu yatırım yapılabilir seviyenin altında kalmış oldu. Zaten Türkiye'yi yatırım yapılabilir seviyenin altında notlandıran Standard & Poor's darbe girişimi sonrası Türkiye'nin notunu indirmişti.