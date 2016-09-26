EXPO ile ortaya çok güzel bir eser çıktı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıFaruk Çelik, dünyanın en büyükorganizasyonlarından biri olan AntalyaEXPO ile ortaya çok güzel bir eser çıktığınısöyledi. EXPO'ya çok güzel bir açılışyapıldığını hatırlatan Çelik, bu alanınEXPO'nun sona ermesinden sonra nasılkullanılacağını oturup konuşacaklarını belirtti.Çelik, "Burayı işletmek zor. Büyük bir kültürmekanı yaratıldı. Kim işletmeye ve korumayatalip olursa onlarla konuşuruz ama özel sektörolacağını sanmıyorum" dedi. Bu arada EXPO2016 Antalya'yı 3 milyonu aşkın kişininziyaret ettiği bildirildi. EXPO 2016'da günlükrekor, 60 bin kişiyle, Tarkan'ın ikinci kezkonser verdiği 17 Eylül'de geldi.
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