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EXPO ile ortaya çok güzel bir eser çıktı

EXPO ile ortaya çok güzel bir eser çıktı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan Antalya EXPO ile ortaya çok güzel bir eser çıktığını söyledi. EXPO'ya çok güzel bir açılış yapıldığını hatırlatan Çelik, bu alanın EXPO'nun sona ermesinden sonra nasıl kullanılacağını oturup konuşacaklarını belirtti. Çelik, "Burayı işletmek zor. Büyük bir kültür mekanı yaratıldı. Kim işletmeye ve korumaya talip olursa onlarla konuşuruz ama özel sektör olacağını sanmıyorum" dedi. Bu arada EXPO 2016 Antalya'yı 3 milyonu aşkın kişinin ziyaret ettiği bildirildi. EXPO 2016'da günlük rekor, 60 bin kişiyle, Tarkan'ın ikinci kez konser verdiği 17 Eylül'de geldi.
Etiketler:
  • 26 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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