Büyük temizlik

Hükümet, devlet kurumlarına sızan FETÖ'ye yönelik temizliğin ardından, önümüzdeki günlerde yeni bir adım daha atıyor. Bu kez devlet, eğitimden sağlığa kadar birçok alandaki PKK'lımemurlardan temizlenecek. Örgüt üyeleriyle ilgili yürüyen soruşturmalar, istihbari bilgiler, itiraflar, sosyal medyadan yapılan paylaşımlar dikkate alınarak, terör örgütü PKK lehine faaliyet yürüten tüm memurlar ihraç edilecek. Devlette yapılacak temizlikte, şüpheye yol açmayacak somut deliller dikkatealınacak. Adli, idari ve güvenliksoruşturmaları baz alınarakgerekli ayıklama yapılacak. PKK'ya militan devşiren tek bir sivil kuruluş kalmayacak, kamudaki elemanlar memuriyetten çıkarılacak. Kamudan, 20 bini eğitim ve sağlıkta olmak üzere toplam 40 bini aşkın ismin ihraç edilmesi bekleniyor.
YAKINDA BİTECEK Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanı MehmetMüezzinoğlu, FETÖ soruşturması kapsamında 105 bin kişinin açığa alındığını belirtirken, terör örgütü PKK ile ilgili çalışmayı da önümüzdeki günlerde sonuçlandırmaya çalıştıklarını söyledi. Müezzinoğlu, şöyle konuştu: "Bu ülkeye ihanet etmeye kimsenin hakkı yok. Devletin imkanlarını PKK terör örgütüne kanalize ediyor. Devletin kadrosunda ama Twitter hesabına bakıyorsun PKK'nın mücadelesini destekliyor."
DİDİK DİDİK ARAŞTIRILIYOR PKK'lıların ayıklanmasında, öncelikle MİT ve Emniyet raporları dikkate alınıyor. Sosyal medya üzerinden örgüt lehine paylaşımda bulunanlar, güvenlik güçlerini hedef alan açıklama yapanlar belirleniyor. İncelenen isimler arasında sosyal çevre araştırması kapsamında toplanan veriler, teknik takibe takılanlar, örgüte doğrudan destek veren belediyelerin organizasyonlarında yer alan, çocukların dağa çıkmasını teşvik eden, terör örgütüne yakın kültür-gençlik merkezleri, derneklerde çalışanlar, Kandil çağrıları doğrultusunda sokağa inenler, Kobani eylemlerine katılanlar yer alıyor. Haklarında terör örgütü üyeliğinden dava açılanlar, örgütün Avrupa'daki organizasyonlarına katılanlar da bu kapsamda değerlendiriliyor.
TERÖR SADECEDAĞDA DEĞİL Başbakan Binali Yıldırım da PKK'yla bir şekilde ilişki içine giren 14 bin civarında öğretmen olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı. Gerekli tespitleri yapılan öğretmenler açığa alınırken, yerine atamalar yapılacak. Yıldırım, "Terör sadece dağda değil. Terörle haşır neşir olmuş tüm kamu görevlilerinin üzerine gidecek ve tek tek ayıklayacağız" demişti.
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İşe sağlam başlamalı,atılan her yanlış ve geri adım daha büyük sorun yaratır.Sağlam bürokratlara,zaafiyetleri en az olanlara fırsat verilmeli.Basit kısır siyasi geleceklerin hesabı yapılmamalı.Mesleki,sosyal,siyasi,kültürel ve etnik pisliklerden uzak durmalıyız.Allah namuslu ve dürüst insanlara yardım etsin,pislikleri kahr etsin.
bu devlet içine sızmış terörist memurların vereceği hizmetten hayır bile gelmez ancak şimdiye kadar oldukları gibi köstek olurlar,bu hainleri acilen temizlemek lazım...
Bu devletin hertürlü imkanından faydalanıpta üstüne birde ihanet eden hayinlerin bu devletten yiyecek ekmeği olmaması lazım.
neden şimdiye kadar beklendi?
sağlık bakanlığında çubuk hastahanesi hemşire kamile şahin kpss hırsızı babası fetö de yetkili
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