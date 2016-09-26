8 milyonun yüzü gülecek

Hükümet, Ekim'de gelir vergisi üst dilimine çıkan asgari ücretlinin maaşından 70 lira kesinti yapılmaması için verdiği sözü tuttu. Bununla da kalmadı, aylığı bin 300 lira olan asgari ücretin üzerinde olup (bin 750 TL) olup vergi dilimine takılanların da farkını devlet karşılayacak. Böylece 8 milyon kişinin yüzü gülecek. Çalışanın geliri bin 300 liranın altına düşüyorsa, normal hesaplanan asgari geçim indiriminin üzerine ilave asgari geçim indirimi hesaplanacak. Böylece çalışanın net eline geçen ücret bin 300 liranın altına düşmemiş olacak.
DEVLETTEN 1.7 MİLYAR LİRA
Düzenlemenin 3 aylık maliyeti 1 milyar lira öngörüldü. Aylığı asgari ücret üzerinde olup da vergi dilimine takılanlara yapılacak düzenleme ile bu tutarın 1.7 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Sadece asgari ücretlimizin değil, Ocak ayında brüt bin750 liranın altında maaş alan kimsenin maaşı yıl boyunca net bin 300 liranın altına düşmeyecek" dedi.
RADARDA CEZA İADESİ Bakan Ağbal, bazı radar cezalarının ödemelerinin iade edilebileceğinin sinyalini verdi. Ağbal, "Çok sayıda radar var. Gerekli uyarılar var. Birkaç tane lokal yerde tuzak niteliğindekesilmiş cezalar var. Gerekli araştırmaları yaparız, bunlar için çalışırız. Ama Elektronik Denetleme Sistemi'nden kesilen paraları geri alacağız diye anlamak yanlış" şeklinde konuştu.
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teşekürler ziraat
bravo bravo ziraat bankasına ve emegi geçenlere teşekkür promosyonu devletin vermesi ne güzel fakat borç çok yılbaşına kalmasın syn başbakanımızdan bir an evvel onaylamasını bekliyoruz
sigorta öncesi doğum borçlanması yapamıyan annelerde unutulmasın
99 dan önce işe girenleri kapsamaması gerekir bu yasanın.
Eylül 1999 öncesi girişi olanlara neden bu kanun kapsamına alıyorlar anlamış değilim.99 dan önce işe girmiş olanları prim gün sayısı ve 25 yıla göre emekli yapın.99 dan sonra girenleri de şimdi ki kanun neyese ona göre emekli olsunlar arkadaş.15 temmuz dan sonra adalet bakanı bekir bozdağ idam çıksa bile kanunu geriye işletemeyiz diyordu.bun da nasıl geriye işliyor peki?
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