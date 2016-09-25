Bayramda karta yüklendik

Türkiye'de 57,8 milyon kredi kartı ve 114 milyon da banka kartı olmak üzere 171,8 milyon adet kart bulunuyor. Banka kartları ve kredi kartları ile ağustos ayında toplam 51,2 milyar liralık ödeme yapıldı. Böylece bir rekor kırıldı. Söz konusu tutarın 46,7 milyar lirasında kredi kartları, 4,5 milyar lirasında ise banka kartları kullanıldı. Banka kartları ve kredi kartları ile 12-15 Eylül'e denk gelen Kurban Bayramı'nda 2,7 milyar liralık ödeme yapıldı. Bu rakam, 24-27 Eylül 2015 Kurban Bayramı dönemine kıyasla kartlı ödemelerde yüzde 15 büyüme olduğuna işaret etti. Öte yandan, Kurban Bayramı'nda toplam kartlı ödemelerin ağırlıklı olarak market, akaryakıt ve giyim sektörlerinde yapıldığı görüldü.
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