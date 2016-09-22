  1. Bakan Ağbal müjdeyi verdi
  2. Dünyanın beklediği karar açıklandı

Kart müjdesi

Başbakan Yıldırım, milyonları ilgilendiren kararlar açıkladı: Kart ve kredi borçları yapılandırılacak, sayısı 48’e çıkacak, taşıt kredisinde peşinat kalkacak...

Kart müjdesi
Krediler ve kredi kartlarında milyonların beklediği düzenleme belli oldu. Kullanılacak kredilerde vade ve tutar artarken, kredi kartı borçlarına yapılandırma imkanı getirildi. Kartta sayısı da genişletildi. Başbakan Binali Yıldırım, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından kararları açıkladı. Genel kredi taksit sınırını 9 aydan 12 aya çıkardıklarını belirten Yıldırım, "Bazı ürünlerde farklı kredi taksit sayısı olabiliyor, daha az, daha farklı olanlar var ama her halükarda 12 aydan daha fazla olmayacak. İkincisi, kredi kartlarının borç bakiyelerini yeniden yapılandırma imkanı getiriyoruz" dedi. Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

​ALIŞVERİŞE 12 AY VADE
Kredi kartıyla alışverişlerde genel taksit sınırı 9 aydan 12 aya çıkarıldı.
• Tüketici kredilerindeki vade sınırı 36 aydan 48 aya yükseltildi.
Taşıt kredilerinde aracın bedelinin tamamı kadar kredi alınabilecek.
• Konut kredilerinde evin bedelinin yüzde 75'i oranında çekilebilen tutar, bedelin yüzde 80'ine çıkarıldı. 100 bin liraya bir ev alacaksanız; 75 binini kredilendiriyordunuz, 25 binini de siz veriyordunuz. Artık bankalar yüzde 80'e kadar kredilendirebilecek, yüzde 20'sini de alıcı karşılamış olacak.

MARKETTE TAKSİT YOK
Kredi kartıyla gıda alımında taksit olmayacak.
• Bankalarla katılım bankaları arasındaki fark kalkacak.
Enflasyonun artış sebebi gıda fiyatlarındaki ani dalgalanmalar. Bunun için Gıda Komitesi'nin yeniden yapılandırılmasını kararlaştırdık.
• Gıda komitesi geçici ithalatla fiyatları dengeleyebilecek.
Lisanslı depoculuk faaliyetleriyle fiyat artışı engellenecek.

KREDİYE YAPILANDIRMA
Başbakan Yıldırım, kredilerde getirdikleri yapılandırma imkanı ile ilgili de şunları söyledi: "Borç bakiyelerini yeniden yapılandırma imkanı getiriyoruz. Bu ne demektir? Yani ödüyorsunuz, baştan yapmışsınız taksitleri sonra ödeme zorluğu içine girdiniz. Değiştirebiliyorsunuz, yeniden yapılandırma yapıyorsunuz. Bir defaya mahsus olmak üzere 72 aya kadar yeniden yapılandırma imkanı getiriyoruz. Bu ihtiyaç kredileriyle ilgili bir düzenleme.
Etiketler: ,
  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar