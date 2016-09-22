Kart müjdesi

Krediler ve kredi kartlarında milyonların beklediği düzenleme belli oldu. Kullanılacak kredilerde vade ve tutar artarken, kredi kartıborçlarına yapılandırma imkanı getirildi. Kartta taksit sayısı da genişletildi. Başbakan Binali Yıldırım, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından kararları açıkladı. Genel kredi taksit sınırını 9 aydan 12 aya çıkardıklarını belirten Yıldırım, "Bazı ürünlerde farklı kredi taksit sayısı olabiliyor, daha az, daha farklı olanlar var ama her halükarda 12 aydan daha fazla olmayacak. İkincisi, kredi kartlarınınborç bakiyelerini yeniden yapılandırmaimkanı getiriyoruz" dedi. BaşbakanYıldırım, şunları söyledi:
ALIŞVERİŞE 12 AY VADE
• Kredi kartıyla alışverişlerde geneltaksit sınırı 9 aydan 12 aya çıkarıldı.
• Tüketici kredilerindeki vade sınırı 36 aydan 48 aya yükseltildi.
• Taşıt kredilerinde aracın bedelinintamamı kadar kredi alınabilecek.
• Konut kredilerinde evin bedelinin yüzde 75'i oranında çekilebilen tutar, bedelin yüzde 80'ine çıkarıldı. 100 bin liraya bir ev alacaksanız; 75 binini kredilendiriyordunuz, 25 binini de siz veriyordunuz. Artık bankalar yüzde 80'e kadar kredilendirebilecek, yüzde 20'sini de alıcı karşılamış olacak.
MARKETTE TAKSİT YOK
• Kredi kartıyla gıda alımındataksit olmayacak.
• Bankalarla katılım bankaları arasındaki fark kalkacak.
• Enflasyonun artış sebebi gıdafiyatlarındaki ani dalgalanmalar.Bunun için Gıda Komitesi'nin yenidenyapılandırılmasını kararlaştırdık.
• Gıda komitesi geçici ithalatla fiyatları dengeleyebilecek.
• Lisanslı depoculuk faaliyetleriylefiyat artışı engellenecek.
KREDİYE YAPILANDIRMA Başbakan Yıldırım, kredilerde getirdikleri yapılandırma imkanı ile ilgili de şunları söyledi: "Borç bakiyelerini yeniden yapılandırma imkanı getiriyoruz. Bu ne demektir? Yani ödüyorsunuz, baştan yapmışsınız taksitleri sonra ödeme zorluğu içine girdiniz. Değiştirebiliyorsunuz, yeniden yapılandırma yapıyorsunuz. Bir defaya mahsus olmak üzere 72 aya kadar yeniden yapılandırmaimkanı getiriyoruz. Bu ihtiyaç kredileriyle ilgili bir düzenleme.
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