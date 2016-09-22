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AB’de plastik ürün kavgası

AB’de plastik ürün kavgası
Sağlığı tehdit eden in kullanımına sınırlama getiren Fransa, Avrupa Birliği'ni (AB) karıştırdı. dışındaki AB ülkelerinde böyle bir uygulamanın olmamasının sıkıntı yaratacağı, kararın AB ülkeleri birliğine aykırı olduğu savunuldu. 2020 yılında yürürlüğe girecek olan yasayla, plastik kaplar, tek kullanımlık bardak, tabak, çatal, bıçak, kaşık gibi plastiklerin kullanımı 'biyolojik materyalden yapılmadığı müddetçe' yasak olacak.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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