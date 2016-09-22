AB’de plastik ürün kavgası

Sağlığı tehdit eden plastik ürünlerin kullanımına sınırlama getiren Fransa, Avrupa Birliği'ni (AB) karıştırdı. Fransa dışındaki AB ülkelerinde böyle bir uygulamanın olmamasının sıkıntı yaratacağı, kararın AB ülkeleri birliğine aykırı olduğu savunuldu. 2020 yılında yürürlüğe girecek olan yasayla, plastik kaplar, tek kullanımlık bardak, tabak, çatal, bıçak, kaşık gibi plastiklerin kullanımı 'biyolojik materyalden yapılmadığı müddetçe' yasak olacak.
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