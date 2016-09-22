Sıfırcı Hoca ‘çark’ etti, dolar ve faiz geriledi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) halk tarafından sokakta püskürtülen 15 Temmuz'daki darbe girişiminin hemen ardından, Türkiye ile ilgili olumsuz değerlendirmelerde bulunan kredi derecelendirme kuruluşları geri adım atmaya başladı. 18 Temmuz'da Türkiye'nin notunu negatif izlemeye alan Moody's dün çark ederek "Türkiye ekonomisinin darbe girişiminden sonra yaşadığı şok büyük ölçüde kayboldu" dedi. Moody's Küresel Ülke Riskleri Birimi Kıdemli Müdürü Alastair Wilson, notu gözden geçirme sürecini gelecek ay içinde bitirmeyi beklediklerini söyledi.
İNDİRİM RİSKİ AZALDI
15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin kredi notunu negatif izlemeye alan kurum, "gelişmelere bakacağım" mesajı vermişti. Analistler dün yapılan açıklama ile kısa vadede not indirim olasılığının önemli ölçüde azaldığına dikkat çekti. Fitch ve Moody's, Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyede derecelendiriyor.
DOLAR VE FAİZ DÜŞTÜ
Moody's'in açıklaması piyasada kredi notunun düşmeyeceği şeklinde algılanınca borsa yükseldi, kur ve faiz geriledi. Borsa İstanbul'da 77 bin 157 puana kadar inen endeks daha sonra 78 bin 200'ü geçti. Açıklama öncesi 2.9785 TL civarında olan dolar, 2.9720'ye kadar geriledi. Daha sonra ABD Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı öncesinde tekrar 2.9780 TL'ye yükseldi. 5 yıllık tahvilde bileşik faiz yüzde 9.51'den 9.39'a, iki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 8.98'in altına düştü. Analistler bugün gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yüzde 8.50 olan koridorun üst bandında 25 baz puan daha indirim yapmasını bekliyor.
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