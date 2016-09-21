Yüksek prime yeni çözüm

Başbakan Yardımcısı MehmetŞimşek, yapılan yasal düzenlemelererağmen zorunlu trafik sigortası primlerininarzu edilen seviyelere inmediğini belirterek,vatandaşların daha düşük primlerdenyararlanması amacıyla yeni bir modelgeliştirdiklerini açıkladı.Şimşek, bu kapsamda bütün sigortaşirketlerine ait fiyatların tek birsistemde görülebileceğini, buna göre endüşük fiyat tercihinde bulunabileceğinikaydetti. Uygulamanın şirketler arasındakirekabeti artırarak, fiyat düşüşlerinihızlandıracağını anlatan Mehmet Şimşek,şöyle devam etti: "Vatandaşlarımızın Eylülsonu itibarıyla poliçe yenilemelerinde,Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nininternet sitesinden (www.sbm.org.tr)sadece kimlik numarası ve araç plakası iletüm sigorta şirketlerinin tekliflerini görmesimümkün olacak."
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