Yüksek prime yeni çözüm

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yapılan yasal düzenlemelere rağmen zorunlu trafik sigortası primlerinin arzu edilen seviyelere inmediğini belirterek, vatandaşların daha düşük primlerden yararlanması amacıyla yeni bir model geliştirdiklerini açıkladı. Şimşek, bu kapsamda bütün sigorta şirketlerine ait fiyatların tek bir sistemde görülebileceğini, buna göre en düşük fiyat tercihinde bulunabileceğini kaydetti. Uygulamanın şirketler arasındaki rekabeti artırarak, fiyat düşüşlerini hızlandıracağını anlatan Mehmet Şimşek, şöyle devam etti: "Vatandaşlarımızın Eylül sonu itibarıyla poliçe yenilemelerinde, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin internet sitesinden (www.sbm.org.tr) sadece kimlik numarası ve araç plakası ile tüm sigorta şirketlerinin tekliflerini görmesi mümkün olacak."