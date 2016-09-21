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’a uluslararası ödül

VakıfBank’a uluslararası ödül
Vakıfbank'ın Nisan'da gerçekleştirdiği Türkiye'nin euro cinsi ilk 'covered bond' ihracı, 'Yılın En İyi İlk İşlemi' kategorisinde birincilik ödülü aldı. 'tan yapılan açıklamaya göre; European Covered Bond Council ile The Euromoney tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'Covered Bond 2016 Konferansı' sonrası düzenlenen ödül töreninde ilk kez bir Türk bankası ödül almaya hak kazandı. VakıfBank'ın geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleştirdiği euro cinsi covered bond ihracına 'Yılın En İyi İlk İşlemi' kategorisinde birincilik ödülü verildi.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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