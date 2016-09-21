VakıfBank’a uluslararası ödül

Vakıfbank'ın Nisan'da gerçekleştirdiği Türkiye'nin euro cinsi ilk 'covered bond' ihracı, 'Yılın En İyiİlk İşlemi' kategorisinde birincilik ödülü aldı. VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre; European Covered Bond Council ile The Euromoney tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'Covered Bond2016 Konferansı' sonrası düzenlenen ödül töreninde ilk kez bir Türk bankası ödül almaya hak kazandı. VakıfBank'ın geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleştirdiği euro cinsi covered bond ihracına 'Yılın Enİyi İlk İşlemi' kategorisinde birinciliködülü verildi.
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