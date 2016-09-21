Kartta taksit dönemi

İç piyasayı canlandırmak, yerli üretimi teşvik amacıyla kredi kartlarındaki taksit sınırlamaları esnetiliyor. Yeni düzenleme ile cep telefonuna taksit yasağı bitecek, kartta 9 ay sınırı kalkacak, market alışverişine 3-4 taksit imkanı gelecek.
HAFTAYA YÜRÜRLÜKTE Başbakan YardımcısıNurettin Canikli,düzenlemenin gelecek haftayürürlüğe girebileceğiniaçıkladı. Gözler hemtüketici kredileri hem dekredi kartlarına yönelik çalışmayaçevrildi. Çalışma ile talep patlamasıyaratmayacak, lüks tüketimiteşvik etmeyecek şekilde kredikartlarında bazı ürünlerde taksitsayısı artırılıyor. Mobilya ve beyazeşyada da yerli üretime öncelikverilerek taksit sayısı çoğaltılacak.Yeni düzenleme ile beyaz eşya veelektronikte kredi kartına yapılantaksitlerin 36 aya çıkarılmasıplanlanıyor. Tüketici kredilerindeki36 ay vade sınırlamasının da 48aya çıkarılması bekleniyor. Ceptelefonunda sektör yetkilileri 6taksit istiyor.
kalan karakter 1000
Güzel zaten böyle olması gerek
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.