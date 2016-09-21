  1. VakıfBank’a uluslararası ödül
  2. Hamburger hedefte

Kartta taksit dönemi

Kartta taksit dönemi
İç piyasayı canlandırmak, yerli üretimi teşvik amacıyla kredi kartlarındaki taksit sınırlamaları esnetiliyor. Yeni düzenleme ile cep telefonuna taksit yasağı bitecek, kartta 9 ay sınırı kalkacak, market alışverişine 3-4 taksit imkanı gelecek.

HAFTAYA YÜRÜRLÜKTE
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, düzenlemenin gelecek hafta yürürlüğe girebileceğini açıkladı. Gözler hem tüketici kredileri hem de kredi kartlarına yönelik çalışmaya çevrildi. Çalışma ile talep patlaması yaratmayacak, lüks tüketimi teşvik etmeyecek şekilde kredi kartlarında bazı ürünlerde taksit sayısı artırılıyor. Mobilya ve beyaz eşyada da yerli üretime öncelik verilerek taksit sayısı çoğaltılacak. Yeni düzenleme ile beyaz eşya ve elektronikte na yapılan taksitlerin 36 aya çıkarılması planlanıyor. Tüketici kredilerindeki 36 ay vade sınırlamasının da 48 aya çıkarılması bekleniyor. Cep telefonunda sektör yetkilileri 6 taksit istiyor.

Hazal ATEŞ
Etiketler: ,
  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Delifişek Delifişek

Güzel zaten böyle olması gerek

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.09.2016 01:57
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar