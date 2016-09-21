Dev çöküş! Altında 21 yıldır böylesi görülmedi

Fiyatı bu yıl rekor üstüne rekor kıran altında, ilk yarı ithalatındaki artış yerini son 2 aydır düşüşe bırakırken, ağustosta 2015'in aynı dönemine göre yüzde 52,3 azalışla 5,5 ton altın ithal edildi.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üyelerince gerçekleştirilen altın ithalatı, mayısta 9,5 ton ile ilk çeyreğin 2 katını aşarken, son 9 ayın da en yüksek seviyesine ulaştı. Altın ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre mayısta yaklaşık 6, haziranda ise 6,7 katına çıktı.
Bu yılın ilk yarısında 2015'in aynı dönemine kıyasla 2 katını aşarak 26,2 tona ulaşan altın ithalatı, temmuz ve fiyatının 132,7 lira rekor kırdığı ağustos ayında ise düşüşe geçti. Düğün sezonu ortasında gerileyen Türkiye'nin altın ithalatı, bu yılın temmuz ve ağustos aylarında 2015'in aynı dönemine göre yüzde 60'ın üzerinde azalış kaydetti.
Yılın 8 ayında fiyatı yüzde 25'in üzerinde değer kazanan altının ithalatı 2015'in aynı dönemine göre yüzde 4'lük düşüşle 36,7 tona geriledi. Ocak-Ağustos 2016 dönemi, son 6 yılın en en düşük 8 ayı olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin altın ithalatı, geçen ay ise 2015'in aynı dönemine göre yüzde 52,3 düşüşle 5,5 ton olarak gerçekleşti. Geçen ay, Kıymetli Madenler Piyasası'nın faaliyete başladığı 1995 yılından bu yana 2014 hariç en düşük altın ithalatının yapıldığı ağustos ayı oldu.
Uzmanlar, ithalattaki azalışın, bu yıl altın fiyatlarındaki rekor yükselişler ve hurda altın dönüşündeki artıştan kaynaklandığını belirtti.
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