İzinsiz SMS’e 2 milyon TL ceza

İzinsiz ticari mesaj gönderenlere karşı son 1 yılda yapılan şikayet başvurusu 201 bine ulaştı. Bu firmalara verilen cezanın tutarı da 2 milyon liraya yaklaştı. İzinsiz mesajlarla ilgili şikayetlerde ilk sırayı 182 bin 638 başvuruyla SMS'ler aldı. İkinci sırada 14 bin 147 şikayet başvurusuyla sesli aramalar geliyor. Zorla ticari mesaj gönderenlere 15 bin lirayı bulan idari para cezası uygulanıyor.