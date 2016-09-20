İzinsiz SMS’e 2 milyon TL ceza

İzinsizticari mesajgönderenlerekarşı son 1 yıldayapılan şikayetbaşvurusu201 bine ulaştı. Bu firmalara verilen cezanın tutarıda 2 milyon liraya yaklaştı. İzinsiz mesajlarla ilgilişikayetlerde ilk sırayı 182 bin 638 başvuruyla SMS'leraldı. İkinci sırada 14 bin 147 şikayet başvurusuylasesli aramalar geliyor. Zorla ticari mesaj gönderenlere15 bin lirayı bulan idari para cezası uygulanıyor.
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