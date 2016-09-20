Dev projede geri sayım

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Enerji ve Tabii Kaynaklar Direktörü Riccardo Puliti, Hazar gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak TANAP ile Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı TAP ) projelerine EBRD'nin vermeyi planladığı krediye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Bankasının, projelerin parçası olduğu Güney Gaz Koridoru'nu en başından beri desteklediğini, bu kapsamda Şah Deniz 2 sahasının geliştirilmesi ve Güney Kafkas Boru Hattı için de kredi verdiklerini hatırlatan Pulti, "Şu anda TANAP ve TAP'ın finansmanı üzerinde çalışıyoruz, değerlendirme aşamasındayız." dedi.Henüz nihai bir karar alınmadığını ifade eden Pulti, "Her iki proje için toplam 1,5 milyar dolarlık bir finansman paketi olacak ama bu miktarın iki proje arasında nasıl bölüneceğini söylemek için henüz erken." diye konuştu.

26 EKİM'DEKİ TOPLANTI KİLİT ÖNEMDE

Azerbaycan'ın şu an üye adayı olduğu Yer altı Kaynakları Şeffaflık Girişimi Kurumunun (EITI), 26 Ekim'de Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir yönetim kurulu toplantısı yapacağını ifade eden Puliti, şunları kaydetti:



"EITI, 26 Ekim'de Azerbaycan'ın yolsuzluk karşıtı aldığı tedbirler, şeffaflık ve diğer önemli konularda gelişme gösterip göstermediği konusunda bir toplantı yapacak. EITI'nin bize, Azerbaycan'ın bu konularda gelişme gösterdiğini, bu gelişmenin devam edeceğini ve yapıcı bir şekilde ilerlediğini teyit etmesini bekliyoruz. Bu gelişme bizim sağlayacağımız finansman açısından özellikle TANAP için kilit önem taşıyor. Eğer Azerbaycan hükümeti bu konularda bir gelişme göstermemişse bizim de bu kadar büyük miktarda bir krediyi sağlamamız oldukça zor. TAP için de aynı şey geçerli ama bu gelişme Azerbaycan'ın milli petrol şirketi SOCAR'ın daha fazla pay sahibi olduğu TANAP için ayrıca önemli."