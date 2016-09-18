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Sanal a büyük darbe

Sanal kumara büyük darbe
Londra-Kıbrıs merkezli yasa dışı sanal ve bahis şebekesinin çökertilmesinin ardından Türkiye'de de sayıları yaklaşık 2.5 milyona ulaşan sanal kumar oynayıcılarını bu bataktan kurtarmak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tüm imkanlarını seferber etti. Vatandaşları kumar sitelerine yönlendiren yurtiçi kaynaklı başlıklı SMS'lerin önüne geçebilmek için 4 numaradan oluşan kod sistemini 11 Aralık gece yarısından itibaren devreye alacak olan BTK bir yandan da siteleri tek tek kapatıyor.

Barış ŞİMŞEK
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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