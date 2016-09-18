Sanal kumara büyük darbe

Londra-Kıbrıs merkezli yasa dışı sanal kumar ve bahis şebekesinin çökertilmesinin ardından Türkiye'de de sayıları yaklaşık 2.5milyona ulaşan sanal kumar oynayıcılarını bu bataktan kurtarmak için Bilgi Teknolojileri ve İletişimKurumu (BTK) tüm imkanlarını seferber etti. Vatandaşları kumar sitelerine yönlendiren yurtiçi kaynaklı başlıklı SMS'lerin önüne geçebilmek için 4 numaradan oluşan kod sistemini 11 Aralık gece yarısından itibaren devreye alacak olan BTK bir yandan da siteleri tek tek kapatıyor.
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