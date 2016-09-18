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çılgınlığı

Apple’ın 7 Eylül’de görücüye çıkardığı ’nin satışı başladı. Çadırlarda bekleyen meraklılar birbirini ezdi. 849 dolara telefon alanlar anında bin 933 dolara satış yaptı...

İphone 7 çılgınlığı
9 Eylül'de ön siparişe çıkan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın satışına Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hong Kong, İrlanda, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, Porto Riko, Singapur, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, BAE, İngiltere, ABD Virgin Adaları, İngiliz Virgin Adaları ve ABD'de başlandı. Satışa çıkmadan önce 'lar önünde kuyruğa girmeye başlayan binlerce kişi yeni iPhone'larına kavuştu. ABD'de 649 dolar, iPhone 7 Plus ise 749 dolardan başlayacak fiyatlarla satışa sunuldu. Cihazı ilk satın alanlar 849 dolara aldıkları iPhone 7'lerini bin 933 dolara daha ambalajını bile açmadan sattı. Hong Kong Mağazası'nın önünde saatler önce cihazı almak için binlerce kişi kuyruğa girdi. Kuyrukta olanlardan biri 849 dolara aldığı iPhone 7'sini 1.933 dolara sattıklarını belirtti.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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