İphone 7 çılgınlığı

9 Eylül'de ön siparişe çıkan iPhone7 ve iPhone 7 Plus'ın satışına Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hong Kong, İrlanda, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, Porto Riko, Singapur, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, BAE, İngiltere, ABD Virgin Adaları, İngiliz Virgin Adaları ve ABD'de başlandı. Satışa çıkmadan önce Apple Store'lar önünde kuyruğa girmeye başlayan binlerce kişi yeni iPhone'larına kavuştu. iPhone 7ABD'de 649dolar, iPhone 7 Plus ise 749 dolardan başlayacak fiyatlarla satışa sunuldu. Cihazı ilk satın alanlar 849dolara aldıkları iPhone 7'lerini bin 933 dolara daha ambalajını bile açmadan sattı. Hong Kong Mağazası'nın önünde saatler önce cihazı almak için binlerce kişi kuyruğa girdi. Kuyrukta olanlardan biri 849 dolara aldığı iPhone 7'sini 1.933 dolara sattıklarını belirtti.
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