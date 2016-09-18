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Balık bollaştı fiyatı düştü

Balık bollaştı fiyatı düştü
Havaların düzelmesi ile birlikte balıkçılar daha çok balıkla dönmeye başlayınca fiyatlar geriledi. Bu arada Kurban Bayramı dolayısıyla talep de azalınca etiketler aşağı inmeye başladı. Yasağın kalktığı günlerde 10 liraya satılan palamutlar 3-5 lira civarında satılıyor. Hamsinin kilosu ise 5 liraya kadar geriledi. Tatil dönüşü ucuz balığı gören vatandaşlar da tezgahlara hücum etti.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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