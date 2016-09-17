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e geçit yok

Güvensiz ürüne geçit yok
Bülent Tüfenkci, "Tekstil, ayakkabı, oyuncak ve takılarda insan sağlığını tehdit eden 'güvensiz' ürünlere yönelik denetimlerin kapsamını genişlettik" dedi. Bakan Tüfenkci, denetimlerin sonuçlarına ilişkin, "2016 Ocak-Temmuz döneminde toplam 123 bin 330 tekstil ürünü denetlendi. Bu ürünlerden bin 489'unda güvensizlik tespit edildi. Ayakkabı grubunda ise toplam 50 bin 872 ürün denetlendi. Bu ürünlerden 199'unda güvensizlik tespit edildi. İmitasyon takı ürünlerinde Ocak ve Temmuz ayları arasında 36 bin 880 ürün denetlendi. Bu ürünlerin 78'inde güvensizlik tespit edildi" şeklinde konuştu. Güvensiz olduğu belirlenen ürünlerin piyasadan toplatıldığını vurgulayan Tüfenkci, 44 bin 257 lirayı bulan cezalar kesildiğini belirtti.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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