Güvensiz ürüne geçit yok

Gümrük ve Ticaret Bakanı BülentTüfenkci, "Tekstil, ayakkabı, oyuncakve takılarda insan sağlığını tehdit eden'güvensiz' ürünlere yönelik denetimlerinkapsamını genişlettik" dedi. BakanTüfenkci, denetimlerin sonuçlarına ilişkin,"2016 Ocak-Temmuz döneminde toplam123 bin 330 tekstil ürünü denetlendi. Buürünlerden bin 489'unda güvensizliktespit edildi. Ayakkabı grubunda ise toplam50 bin 872 ürün denetlendi. Bu ürünlerden199'unda güvensizlik tespit edildi.İmitasyon takı ürünlerinde Ocak ve Temmuzayları arasında 36 bin 880 ürün denetlendi.Bu ürünlerin 78'inde güvensizlik tespitedildi" şeklinde konuştu. Güvensiz olduğubelirlenen ürünlerin piyasadan toplatıldığınıvurgulayan Tüfenkci, 44 bin 257 lirayıbulan cezalar kesildiğini belirtti.
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