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Terör mağduru çiftçiye yardım

Terör mağduru çiftçiye yardım
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in talimatıyla tarım ve hayvancılık ile ilgili devlete bağlı tüm birimler terör örgütü PKK'nın bölgede çiftçiye verdiği zararı onarmak için harekete geçiyor. Bir yandan yeni eylem planı çalışmaları sürerken, diğer taraftan da kullanılamayan yaklaşık 4 milyon hektar mera, yaylak ve kışlağın yeniden kullanıma açılması için hazırlıklar tamamlandı. Hükümet, terör tehdidi nedeniyle yıllardır kullanılamayan alanların islahlaştırılması için 2 milyar lira harcayarak, meraları yeniden çiftçiye kazandıracak.

Barış ŞİMŞEK
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