Terör mağduru çiftçiye yardım

Gıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıFaruk Çelik'in talimatıyla tarım vehayvancılık ile ilgili devlete bağlı tümbirimler terör örgütü PKK'nın bölgedeçiftçiye verdiği zararı onarmak için hareketegeçiyor. Bir yandan yeni eylem planıçalışmaları sürerken, diğer taraftan dakullanılamayan yaklaşık 4 milyon hektarmera, yaylak ve kışlağın yeniden kullanımaaçılması için hazırlıklar tamamlandı.Hükümet, terör tehdidi nedeniyle yıllardırkullanılamayan alanların islahlaştırılması için2 milyar lira harcayarak, meraları yenidençiftçiye kazandıracak.
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