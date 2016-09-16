İşadamına tuzak

FETÖ tarafından dolandırılarak 4oteline el konulan Varan Turizm'ineski ortaklarından ve VarunaOtelleri'nin sahibi Süreyya Pekuysal,yeniden yargılama ile otellerinekavuşmayı beklerken, bu kez deörgütün silahlı saldırısına uğradı.2005'te mahkemeye başvurarak,yapılan dolandırıcılık nedeniyleşikayetçi olduğunu söyleyen Pekuysal,"Ancak paralel yargı nedeniyle tümdavaları kaybettim. Onlarca davaaçtım. Bazı davaların kararları 3 aydaverildi. Aleyhime karar veren tümhakim ve savcılar FETÖ üyeliğinedeniyle ihraç edildi. Paralelyargı ile ilgili gerçekler ortaya çıkıncayeniden yasal haklarımı aramak içinbaşvurularımı yaptım. Yargıda uzantılarıkalmayınca bu kez silaha sarıldılar"dedi. Bacağından sakatlandığını belirtenPekuysal, "Beni davadan vazgeçirmeyeçalışıyorlar. Sürekli tehditleralıyorum. Bu silahlı örgüt öncemallarımı elimden aldı. Şimdi de canımıalmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.
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