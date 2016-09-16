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’cü hakimlerin kararları ile 4 otelini kaybeden Süreyya Pekuysal, pes etmeyince ya uğradı. Pekuysal, ‘Örgüt üyeleri silaha sarıldı’ dedi.

İşadamına tuzak
FETÖ tarafından dolandırılarak 4 oteline el konulan Varan Turizm'in eski ortaklarından ve Varuna Otelleri'nin sahibi Süreyya Pekuysal, yeniden yargılama ile otellerine kavuşmayı beklerken, bu kez de örgütün sına uğradı. 2005'te mahkemeye başvurarak, yapılan dolandırıcılık nedeniyle şikayetçi olduğunu söyleyen Pekuysal, "Ancak paralel yargı nedeniyle tüm davaları kaybettim. Onlarca dava açtım. Bazı davaların kararları 3 ayda verildi. Aleyhime karar veren tüm hakim ve savcılar FETÖ üyeliği nedeniyle ihraç edildi. Paralel yargı ile ilgili gerçekler ortaya çıkınca yeniden yasal haklarımı aramak için başvurularımı yaptım. Yargıda uzantıları kalmayınca bu kez silaha sarıldılar" dedi. Bacağından sakatlandığını belirten Pekuysal, "Beni davadan vazgeçirmeye çalışıyorlar. Sürekli tehditler alıyorum. Bu silahlı örgüt önce mallarımı elimden aldı. Şimdi de canımı almaya çalışıyor" şeklinde konuştu.
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