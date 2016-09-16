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Doğu’da 3 sektöre yağacak

Doğu’da 3 sektöre yatırım yağacak
Doğu ve Güneydoğu illerine yönelik hazırlanan teşviklerde ların rengi netleşmeye başladı. Buna göre; teşvik kapsamındaki 23 ilde yer alan 70'ten fazla OSB'ye en fazla yatırım başvurusu gıda, tekstil ve elektronik sektörlerine yönelik oldu. Bu iki sektörü sırasıyla mobilya, mermer, kimya ve enerji sektörleri izledi. OSB yöneticilerinin verdiği bilgiye göre; paketin açıklandığı günden bugüne kadar binden fazla girişimci OSB'lerde yer sordu. Araya bayramın girmesine rağmen ilginin sürdüğünü belirten OSB yöneticileri, "Özellikle devletin alım garantisi çok etkili oldu. En fazla yatırım talebi tekstilden geliyor" açıklamasını yaptı. Güneydoğu Genç İşadamları Derneği Başkanı Hakan Akbal, bölgenin gerçek bir yatırım üssüne dönüşeceğini söyledi. Akbal, yatırım taleplerinin gıda, tekstil ve elektronik sektörlerinde yoğunlaştığını ifade ederek, iş adamlarının bölgeye geleceğini söyledi.

Metin CAN
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