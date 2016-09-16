Doğu’da 3 sektöre yatırım yağacak

Doğu ve Güneydoğu illerine yönelik hazırlanan teşviklerde yatırımların rengi netleşmeye başladı. Buna göre; teşvik kapsamındaki 23 ilde yer alan70'ten fazla OSB'ye en fazla yatırım başvurusu gıda, tekstilve elektronik sektörlerine yönelik oldu. Bu iki sektörü sırasıyla mobilya, mermer, kimya ve enerji sektörleri izledi. OSB yöneticilerinin verdiği bilgiye göre; paketin açıklandığı günden bugüne kadar binden fazlagirişimci OSB'lerde yer sordu. Araya bayramın girmesine rağmen ilginin sürdüğünü belirten OSByöneticileri, "Özellikle devletin alım garantisi çok etkili oldu. En fazla yatırım talebi tekstilden geliyor" açıklamasını yaptı. Güneydoğu Genç İşadamlarıDerneği Başkanı Hakan Akbal, bölgenin gerçek bir yatırım üssüne dönüşeceğini söyledi. Akbal, yatırım taleplerinin gıda, tekstil ve elektronik sektörlerinde yoğunlaştığını ifade ederek, iş adamlarının bölgeye geleceğini söyledi.
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