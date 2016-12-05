İtalya’da Başbakan Renzi istifa kararı aldı

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, anayasa reformuna yönelik yapılan referandumda aldığı yenilgi sonrası istifasını vereceğini açıkladı.

Çift meclisli yasama sisteminin geçerli olduğu ülkede, parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosunun yasama yetkilerini ciddi ölçüde törpüleyerek yasama sürecini hızlandırmayı hedefleyen anayasa değişikliğine ilişkin dün yapılan referandumun ardından Başbakan Renzi, başbakanlık sarayı Chigi'de bir basın açıklaması yaptı.

Halk oylamasında "Hayır" oylarının resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 60 civarında olduğuna atıfta bulunan Renzi, "Hayır cephesi kazandı. İtalyan halkı, açık ve net şekilde konuştu. Bu net bir yenilgidir. Bu yenilgi benim. Sorumluluğu üstleniyorum" dedi.

Kendisi ve hükümetinin sunduğu anayasa değişikliğini halka kabul ettiremeyen Renzi, "Yarın öğleden sonra bakanlar kurulunu toplayacağım ardından Cumhurbaşkanı'na çıkacağım ve istifalarımızı sunacağım" diye konuştu.