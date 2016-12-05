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  1. İtalya'da referandum sona erdi: İşte sonuçlar

’da Renzi kararı aldı

da aldığı ağır yenilgiyi kabul eden Renzi sını vereceğini açıkladı

İtalya’da Başbakan Renzi istifa kararı aldı

ı , anayasa reformuna yönelik yapılan da aldığı yenilgi sonrası sını vereceğini açıkladı.

Çift meclisli yasama sisteminin geçerli olduğu ülkede, parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosunun yasama yetkilerini ciddi ölçüde törpüleyerek yasama sürecini hızlandırmayı hedefleyen anayasa değişikliğine ilişkin dün yapılan referandumun ardından Başbakan Renzi, başbakanlık sarayı Chigi'de bir basın açıklaması yaptı.

Halk oylamasında "Hayır" oylarının resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 60 civarında olduğuna atıfta bulunan Renzi, "Hayır cephesi kazandı. İtalyan halkı, açık ve net şekilde konuştu. Bu net bir yenilgidir. Bu yenilgi benim. Sorumluluğu üstleniyorum" dedi.

Kendisi ve hükümetinin sunduğu anayasa değişikliğini halka kabul ettiremeyen Renzi, "Yarın öğleden sonra bakanlar kurulunu toplayacağım ardından Cumhurbaşkanı'na çıkacağım ve istifalarımızı sunacağım" diye konuştu.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi 03:11
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