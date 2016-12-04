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Yeni Moda Trump Karşıtlığı

Yeni Moda Trump Karşıtlığı
ABD başkanlık seçimlerinden Donald Trump galip çıkınca yeni first lady Melania Trump oldu. Bazı ünlü markalar, Melania için elbise hazırlamayacaklarını, bazıları ise 'seve seve' açıklaması yaptı. Marc Jacobs, Sophie Theallet gibi modacıların ardından Tom Ford'dan da veto geldi. Tom Ford, Melania Trump için "Tasarımlarım onun için pahalı" diyerek kıyafet tasarlamayı reddetti. Ford, daha önce kendisine Melania Trump'ı giydirmesi için teklif yapıldığını ve bunu 'imajına uygun olmadığı' gerekçesiyle reddettiğini anlattı.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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