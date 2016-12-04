Yeni Moda Trump Karşıtlığı

ABD başkanlık seçimlerinden Donald Trump galip çıkınca yeni first lady Melania Trump oldu. Bazı ünlü markalar, Melania için elbise hazırlamayacaklarını, bazıları ise 'seve seve' açıklaması yaptı. Marc Jacobs, Sophie Theallet gibi modacıların ardından Tom Ford'dan da veto geldi. Tom Ford, Melania Trump için "Tasarımlarımonun için pahalı" diyerek kıyafet tasarlamayı reddetti. Ford, daha önce kendisine MelaniaTrump'ı giydirmesi için teklif yapıldığını ve bunu 'imajına uygun olmadığı' gerekçesiyle reddettiğini anlattı.
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