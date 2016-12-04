Putin: Dengeler yeniden oluşacak

Rus NTV televizyonunda yayınlanan İtogi Nedeli programı için İrada Zeynalova'ya mülakat veren Putin, şunları söyledi: "Bu kaçınılmaz bir şey. Tek kutuplu dünya düzeni kurma girişimleri başarısız oldu. Artık farklı bir zamanda yaşıyoruz. Rusya her zaman, kendi çıkarlarımızı korurken başkalarınınkini de saygı duyulması gerektiği görüşüne bağlı kaldı. Tüm meslektaşlarımızda ilişkilerimizi bu şekilde kuracağız."
DENGE DEĞİŞİYOR
Sputnik'te yer alan habere göre Putin'e, Batı'nın, NATO'nun 1999'da Yugoslavya'yı bombaladığı ve 1995'te Bosna Hersek'te operasyon düzenlediği dönemde Moskova'nın askeri krizlerin nasıl çözülmesi konusunda söylediklerini neden dinlemek istemediği şeklindeki bir soru da yöneltildi.
Putin soru karşısında, "Bunun çok basit bir cevabı var: Sadece yeterince yüksek çıkan sesler dinlenir. Bu durum değişiyor. Partnerlerimizin artık uluslararası hukuka bağlı kalmayı tercih ettiği bir sır değil. Zira küresel denge yeniden sağlanıyor" diye konuştu.
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