ABD’de demokrasİ artık ‘SÖZDE’ var

ABD'de 8 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden yenilgiyle ayrılan Hillary Clinton yanlıları, Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki görevine başlayamaması için internette büyük bir imza kampanyası başlattı. İşte Demokratların başlattığı imza kampanyasında da delegelerden, teamülün aksine hareket etmeleri ve temsil ettikleri eyaletlerde Trump kazanmış dahi olsa Clinton'a oy vermeleri istendi. Bunun olması halinde, Trump'ın Beyaz saray'a gidemeyeceği iddia edildi. Trump'ın kurmayları ise, "Saçmalık bu" yorumunu yaptı.
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