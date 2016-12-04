Yol Durumu
  1. Yalana Gananlar
  2. Yeni Moda Trump Karşıtlığı

ABD’de demokrasİ artık ‘SÖZDE’ var

ABD’de demokrasİ artık ‘SÖZDE’ var
ABD'de 8 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden yenilgiyle ayrılan yanlıları, 'ın Beyaz Saray'daki görevine başlayamaması için internette büyük bir imza kampanyası başlattı. İşte Demokratların başlattığı imza kampanyasında da delegelerden, teamülün aksine hareket etmeleri ve temsil ettikleri eyaletlerde Trump kazanmış dahi olsa Clinton'a oy vermeleri istendi. Bunun olması halinde, Trump'ın Beyaz saray'a gidemeyeceği iddia edildi. Trump'ın kurmayları ise, "Saçmalık bu" yorumunu yaptı.
Etiketler: ,
  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar