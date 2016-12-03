Çöplük limanı!

İspanya'nın Barcelona kentindeki uluslararası El Prat Havalimanı'nı kullanan yolcular, hayatlarında daha önce görmedikleri bir manzarayla karşılaştı. Havalimanında çalışan temizlik işçilerinin dört günlük greve gitmesiyle, terminaller tamamen çöplüğe döndü. Yolcular isyan ederken, yetkililer, "Maalesef bu konuda çaresiz kaldık. Birkaç gün içinde çöpler temizlenecek" dedi. İspanya Turizm Bakanlığı, havalimanında yaşanan bu görüntünün kabul edilemez olduğunu açıkladı. Bazı yolcular, gördükleri manzara nedeniyle dava açacaklarını belirtti. Havalimanının tuvaletlerinin ise kullanım dışı kaldığı açıklandı.
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