Yol Durumu
  1. Skandal aday
  2. Bir ülkeden daha küstah Türkiye çıkışı

Çöplük limanı!

Çöplük limanı!
İspanya'nın kentindeki uluslararası El Prat Havalimanı'nı kullanan yolcular, hayatlarında daha önce görmedikleri bir manzarayla karşılaştı. Havalimanında çalışan temizlik işçilerinin dört günlük greve gitmesiyle, terminaller tamamen çöplüğe döndü. Yolcular isyan ederken, yetkililer, "Maalesef bu konuda çaresiz kaldık. Birkaç gün içinde çöpler temizlenecek" dedi. İspanya Turizm Bakanlığı, havalimanında yaşanan bu görüntünün kabul edilemez olduğunu açıkladı. Bazı yolcular, gördükleri manzara nedeniyle dava açacaklarını belirtti. Havalimanının tuvaletlerinin ise kullanım dışı kaldığı açıklandı.
Etiketler:
  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar