Stat dolusu acı

Kolombiya'nın Medellin Belediyesi uçak kazası kurbanı 71 kişiiçin Atanasio Girardot Stadyumu'nda tören düzenledi. Tören, Chapecoense ile oynanması planlanan ve facia dolayısıyla ertelenen Güney Amerika Kupası finalinin saati olan 18.45'te, bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Kazada hayatınıkaybeden Brezilyalı futbol takımıoyuncuları ve diğer yolcular için 71güvercin uçuruldu. Kolombiya Ulusal Polisi de iki ülke bayrakları ve takım flamalarıyla sahaya geldi. Bayazlar giyen Atletico Nacional taraftarları sıksık Chapecoense lehine tezahüratta bulundu. Taraftarlar ve vatandaşların göz yaşlarını tutamadıkları görüldü.
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