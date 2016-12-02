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Stat dolusu acı

Stat dolusu acı
Kolombiya'nın Medellin Belediyesi uçak kazası kurbanı 71 kişi için Atanasio Girardot Stadyumu'nda tören düzenledi. Tören, Chapecoense ile oynanması planlanan ve facia dolayısıyla ertelenen Güney Amerika Kupası finalinin saati olan 18.45'te, bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Kazada hayatını kaybeden Brezilyalı futbol takımı oyuncuları ve diğer yolcular için 71 güvercin uçuruldu. Ulusal Polisi de iki ülke bayrakları ve takım flamalarıyla sahaya geldi. Bayazlar giyen Atletico Nacional taraftarları sık sık Chapecoense lehine tezahüratta bulundu. Taraftarlar ve vatandaşların göz yaşlarını tutamadıkları görüldü.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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