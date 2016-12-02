Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Meşkov, Rusya'nın Türkiye ile hizmet pasaportlarında vizesiz rejime dönmeye hazır olduğunu bildirdi.Meşkov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki güvenlik alanındaki kolay olmayan durum dikkate alınınca ilk adım olarak hizmet pasaportlarında vizesiz rejime dönmeye ve iş sektörü için daha ayrıcalıklı koşullar oluşturmaya hazırız" ifadesini kullandı.
Moskova, Türkiye'nin 24 Kasım 2105'te Rus uçağını vurmasının ardından 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren Türkiye'den meyve ve sebze alımına yasaklar getirdi, vizesiz rejimi durdurdu ve Türk vatandaşlarının işe alımlarını kısıtladı.
Ağustos ayında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'ye uygulanan kısıtlamaları adım adım kaldırmaya hazır olduklarını belirtti..
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